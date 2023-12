China anuncia regras para diminuir os gastos com os jogos

A China é conhecida como sendo um país mais conservador e restritivo em várias áreas, como é o caso da tecnologia. Mais recentemente, o país asiático anunciou regras para diminuir os gastos com os jogos, uma medida que está a gerar alguma polémica.

China quer diminuir os gastos nos jogos

De acordo com as mais recentes notícias avançadas pela Reuters, as entidades reguladoras chinesas anunciaram nesta sexta-feira (22) uma grande variedade de regras destinadas a restringir gastos e recompensas que incentivam aos videojogos. E esta medida já está a ser encarada como um grande golpe para um dos maiores mercados de jogos do mundo.

As novas regras vão então impôr limites nos gastos nos jogos online, mas o anúncio está a causar pânico entre os investidores, uma vez que a medida acaba por eliminar quase 80 mil milhões de dólares no valor de mercado das duas maiores empresas de jogos da China, a Tencent e a NetEase.

Em termos concretos, as medidas visam que os jogos online estejam proibidos de dar recompensas aos jogadores se eles fizerem login todos os dias, se gastarem no jogo pela primeira vez ou se os jogadores gastarem várias vezes no jogo consecutivamente. E estas características são todas comuns nos jogos online.

Após este anúncio, as ações da Tencent Holdings, que é a maior empresa de jogos do mundo, caíram até 16% em determinado momento, enquanto que as da rival NetEase baixaram até 25%. Por sua vez, as ações do investidor em tecnologia Prosus, que detém uma participação de 26% da Tencent, caíram 14,2% nas primeiras negociações desta sexta-feira e estavam entre as maiores quedas no índice de ações pan-europeu.

Vigo Zhang, vice-presidente da Tencent Games, foi questionado sobre o impacto destas regras e respondeu que a empresa não irá precisar de mudar fundamentalmente o "seu modelo de negócios ou operações razoáveis" para jogos, e acrescentou que a Tencent tem implementado rigorosamente os requisitos regulatórios. Para além disso, o executivo disse ainda que os menores gastam um nível historicamente baixo de dinheiro e tempo nos jogos da Tencent desde 2021, quando as medidas de proteção de jogo para menores foram implementadas na China.

Já a NetEase não quis comentar o assunto.