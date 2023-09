Carl Pei parece apostado em revolucionar o mercado dos smartphones e acessórios. Se já deixou uma marca única com a Nothing, quer agora repetir esse feito com a CMF by Nothing. Os primeiros gadgets chegam agora e focam-se claramente num fator: o preço reduzido em peças completamente diferentes.

A criação da marca CMF by Nothing tinha um propósito muito bem definido. Carl Pei e a sua equipa querem oferecer propostas com o mesmo grau de inovação, mas a um preço muito mais competitivo no mercado e assim acessíveis a todos.

A promessa estava feita e até já se adiantara quais os primeiros produtos a serem lançados. Os rumores e as fugas de informação acabaram por revelar depois e agora, chegam finalmente as 3 propostas foram oficialmente reveladas no site da marca.

A primeira proposta é o Watch Pro, um smartwatch com uma estética bem conhecida e que tem especificações que o deixam longe de ser uma proposta de topo. Garante monitorização de vários fatores associados à saúde, 110 modos de desporto, GPS, IP68 e bateria de 340 mAh.

Permite ainda fazer e receber chamadas graças à integração de um altifalante e um microfone. O ecrã de 1,96 polegadas tem resolução de 410 x 502 pixels, e a CMF promete 13 dias de autonomia, embora provavelmente com uso bem reduzido das suas opções.

A segunda proposta são os Buds Pro, uns phones sem fio, que se posicionam como uma versão não transparente dos Nothing Ear, com capacidades limitadas. Oferecem cancelamento de ruído ativo híbrido (ANC, a partir de 45 dB), controlo de toque, chamadas com melhor qualidade e a função de reforço de graves.

Cada phone possui bateria de 55 mAh e segundo a CMF by Nothing, isso permite que tenha 11 horas de utilização, com o ANC desativado. A caixa de carregamento permite alargar esse tempo para 39 horas. Estes phones são controlados com a mesma app Nothing X usada nos restantes produtos de áudio mais recentes.

A CMF by Nothing tem também um carregador GaN de 65W, com duas portas USB-C e uma porta USB-A. É compatível com padrões como PD3.0 e QC4.0, pode ser utilizado em todo o mundo graças à sua faixa de tensão, que vai de 100 a 240 V.

Na área dos preços fica também clara a estratégia. O CMF Buds Pro custa US$ 49, o Watch Pro custa US$ 69 e o carregador custa US$ 39. Ainda não são conhecidos os preços em euros, mas espera-se que estejam disponíveis nos próximos dias.