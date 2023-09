Tal como informamos aqui, o satélite português foi lançado há 30 anos. Considerado o pai do satélite português, o professor catedrático Fernando Carvalho Rodrigues foi distinguido "pela visão que teve há 30 anos", que levou ao lançamento do PoSAT-1. O Governo quer iniciar voos suborbitais.

Carvalho Rodrigues recebeu a Medalha de Mérito Científico

A ambição é clara: tornar Portugal "uma nação espacial até ao final desta década". Foram estas as palavras da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, na cerimónia do 30.º aniversário do lançamento do primeiro satélite português, PoSAT-1. A ministra revelou que estão a ser desenvolvidas e reforçadas capacidades que permitam instalar "infraestruturas de acesso ao espaço através de um porto espacial".

No futuro, partirão desta ilha voos suborbitais e serão promovidas tecnologias para a monitorização do tráfego e do lixo espacial.

O Governo espera iniciar até ao fim de 2023 os voos suborbitais a partir do Centro Tecnológico e Espacial de Santa Maria, nos Açores.

Portugal está apostado em criar uma agenda industrial para a conceção, integração e operação de satélites, nomeadamente a operacionalização de 30 satélites em várias constelações para novos serviços de monitorização do território, quer seja terrestre ou marítimo.

Em novembro do ano passado, com a contribuição portuguesa de 115 milhões de euros para o orçamento da Agência Espacial Europeia (ESA), a Ministra recordou que esse valor permitirá o reforço e a presença portuguesa "nas grandes iniciativas espaciais na Europa, com retorno industrial de 100%.

A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reconheceu, Fernando Carvalho Rodrigues, com a Medalha de Mérito Científico, no âmbito do 30.º aniversário do lançamento do primeiro satélite português. Fernando Carvalho Rodrigues foi distinguido "pela visão que teve há 30 anos", que levou ao lançamento do PoSAT-1.

Considerado o pai do primeiro satélite português, o professor catedrático disse que a Medalha de Mérito Científico "homenageia o povo português" e o antigo Ministro da Indústria e Energia, Luís Mira Amaral (1987 – 1995) que "há 30 anos juntou todas as redes".

Uma breve história do satélite português PoSAT-1