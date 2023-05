E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou falámos dos novos smartphones Google Pixel Fold e Honor Magic5 Pro, ensaiámos o Hyundai Tucson 1.6 CRDi, demos nota de vários avanços na ciência, e muito mais.

A NASA parece ter encontrado uma forma de alterar o funcionamento de uma fonte de energia de backup da Voyager 2. Como tal, a sonda, que estava com a morte prevista dentro de poucos meses, viu adiado o seu fim e poderá agora funcionar até 2026.

Uma das alternativas mais interessantes para a instalação de grandes sistemas solares é a ocupação de espaços como os desertos. Foi o que pensou a China, que acaba de começar aquela que é a maior central fotovoltaica do mundo num deserto, que produzirá o equivalente à procura de energia de 1,5 milhões de casas.

Como temos acompanhado, em Portugal têm sido criadas várias soluções direcionadas para a saúde. A mais recente trata-se de ferramenta digital para controlo diário da asma que foi criada por investigadores do Porto.

A ciência não procura só melhorar a vida das pessoas. Existe uma área de investigação que procura as causas da morte, para perceber se há possibilidade de uma vida mais longa ou até eterna! Nesse sentido, foi descoberto um surto de atividade cerebral em pessoas no momento da morte.

A BYD acaba de chegar a Portugal com o Grupo Salvador Caetano como distribuidor nacional, estando este responsável pela comercialização e serviços de pós-venda da marca. A Tesla que se cuide...

Foi na passada semana que em Madrid, na sede da Federação Espanhola de Futebol, que a TCL revelou os seus planos para os próximos meses. A aposta nas televisões, em especial nas de grandes dimensões, é clara e lógica, mas a marca tem outras surpresas, que abrangem outras áreas do consumo.

O Hyundai Tucson é um SUV compacto que passou por uma grande reformulação, em 2021. O modelo recebeu uma série de atualizações em termos de design, tecnologia e motores, incluindo a introdução de uma versão mild hybrid 48V. Neste artigo, vamos concentrar-nos no modelo TUCSON 1.6 CRDi 48V 136 4x2 Vanguard, que oferece muitos recursos avançados e um desempenho muito interessante.

Ainda não chegamos ao auge da Inteligência Artificial (IA) e os avisos relativos à sua perigosidade já estão a ser feitos. Agora, e corroborar a necessidade de controlo, foi criada uma tecnologia capaz de ler a mente e de transformar os pensamentos em texto.

O mais recente satélite meteorológico da Europa, o Meteosat Third Generation Imager, acaba de fornecer a sua primeira visão da Terra - revelando as condições da Europa, África e do Atlântico com um detalhe impressionante.

Há muito, muito tempo, que se fala da possibilidade da Google revelar um smartphone dobrável, o óbvio Pixel Fold. Este esteve várias vezes para surgir, mas insistia em demorar a materializar-se. Agora tudo mudou e o Pixel Fold existe e está oficialmente apresentado, sendo esperados mais detalhes na I/O deste ano.

O mundo da tecnologia está sempre a surpreender-nos com o desenvolvimento de novos equipamentos, uns mais dentro do normal e outros mais insólitos. Recentemente foi criado um dispositivo que vai permitir ao utilizador controlar o seu computador ou smartphone com a língua! Vamos então conhecer melhor o MouthPad.

Não sendo uma marca que precise de apresentações, a HONOR tem uma presença em Portugal com propostas muito interessantes. A marca quer agora conquistar o nosso país e traz uma novidade. Falamos do HONOR Magic5 Pro, que foi oficialmente apresentado num evento onde o Pplware marcou presença.

Pela primeira vez, uma equipa de cirurgiões conseguiu corrigir, com sucesso, uma malformação grave no cérebro de um feto.