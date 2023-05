A Western Digital tem um problema grave entre mãos. Foi atacada recentemente e os hackers conseguiram acesso a muita informação essencial da empresa. Ainda não existe uma dimensão completa do problema, mas agora sabe-se que também existiram dados dos utilizadores roubados nesse ataque recente.

Afinal foram roubados dados dos utilizadores

O impacto do ataque que a Western Digital foi alvo sabe-se que é muito grande. Desde o início deste problema que se percebeu que estava muito em jogo e que até os seus serviços estavam afetados. Estes estiveram inativos durante vários dias, deixando os clientes sem acesso aos seus dados.

Com o passar do tempo muito mais foi sendo revelado, com os próprios atacantes a mostrarem parte do que tinham roubados. Um relatório recente veio trazer ainda mais luz sobre esta questão e revelar que existiram dados dos utilizadores a serem roubados no ataque recente.

Essas informações incluíam nomes de clientes, endereços de cobrança e entrega, endereços de e-mail e números de telefone. Além disso, a base de dados continha, em formato criptografado, senhas com hash e salt e números parciais de cartão de crédito. Vamos comunicar diretamente com os clientes afetados.

Western Digital ainda luta com este problema

Nesta declaração da empresa acrescentou que estava ciente de que um hacker não identificado veio a público com alegações de que havia obtido o certificado de assinatura de código da empresa. Com essa informação, será simples fazer-se passar pela Western Digital.

Não foi confirmado se esta situação é real, mas a empresa adiantou que estava a investigar a validade dessa mesma informação. Ainda assim, e do que acrescentou, garante que tem controlo sobre a sua infraestrutura de certificados digitais.

Hackers foram de imediato combatidos

A Western Digital disse que, embora a investigação sobre o ataque ainda esteja a decorrer, foram tomadas de imediato medidas proativas para retirar os hackers dos seus sistemas. Esta foi a razão para que os seus serviços My Cloud terem ficado fora do ar por cerca de 10 dias em abril. A loja online ainda está inacessível, mas a empresa diz que deve voltar a funcionar em breve.

Esta é uma situação muito complicada e que a Western Digital está a resolver de forma a não acontecer no futuro. Terá certamente um impacto nos seus resultados financeiros, mas não atingiu as suas fábricas, que continuam a funcionar de forma normal.