Como é que o Wi-Fi atravessa paredes? E porque é que algumas paredes o destroem?

O Wi-Fi parece atravessar paredes como se estas não existissem, mas a realidade é bem diferente: o sinal perde energia, é absorvido, refletido e desviado pelos materiais que encontra pelo caminho.

Nem todas as paredes são iguais

Para o Wi-Fi, uma parede de gesso não é a mesma coisa que uma parede de betão. Como referência, a Cisco indica uma atenuação típica de cerca de 3 dB para placas de gesso, 10 dB para tijolo e cerca de 12 dB para betão com maior quantidade de metal. São valores indicativos, porque a perda real depende das características específicas de cada construção.

A espessura também conta. Quanto mais material o sinal tiver de atravessar, maior tende a ser a perda. É por isso que uma parede fina de gesso pode ter um impacto relativamente pequeno, enquanto uma parede espessa de betão pode prejudicar bastante a ligação.

Em testes realizados pelo NIST foram analisados materiais como tijolo, betão, vidro, madeira, placas de gesso e betão armado, tendo sido observadas diferenças na atenuação consoante o material e a espessura.

O metal pode refletir uma grande parte da energia das ondas de rádio, tornando-se um obstáculo particularmente difícil de atravessar. É por isso que uma parede com estruturas metálicas, ou outros elementos condutores pode prejudicar bastante o sinal. Alguns tipos de vidro utilizados em edifícios também podem ter revestimentos que aumentam a atenuação das ondas de rádio.

Uma parede de betão armado pode ser especialmente problemática porque junta dois obstáculos para o Wi-Fi: o próprio betão e a estrutura metálica existente no seu interior.

2,4 GHz ou 5 GHz: qual atravessa melhor as paredes?

Se já reparou que a rede de 2,4 GHz costuma funcionar melhor quando está longe do router, enquanto a rede de 5 GHz é normalmente mais rápida quando está perto, não é coincidência.

De forma geral, a frequência de 2,4 GHz tem maior alcance e sofre menos perda ao atravessar obstáculos do que 5 GHz. As frequências mais altas tendem a sofrer uma maior atenuação quando encontram paredes e outros obstáculos.

Isto não significa que 2,4 GHz seja sempre melhor. A banda de 5 GHz oferece normalmente mais largura de banda e velocidades superiores quando existe uma boa ligação ao router. É também por isso que os routers modernos utilizam várias bandas. O dispositivo pode escolher a frequência mais adequada de acordo com a distância e as condições da ligação.

O Wi-Fi também pode ser refletido

Mesmo quando uma parede não bloqueia completamente o sinal, pode fazer com que este seja refletido. Uma parte do sinal pode chegar diretamente ao dispositivo, enquanto outra pode chegar depois de ser refletida numa parede, num móvel ou noutra superfície. Este fenómeno é conhecido como multipath, ou propagação por múltiplos caminhos.

As diferentes versões do sinal podem chegar à antena em momentos ligeiramente diferentes e interferir umas com as outras. O NIST estudou este fenómeno em edifícios e verificou que a propagação por múltiplos caminhos pode provocar grandes alterações na intensidade do sinal.

É por isso que, por vezes, mover o smartphone ou o portátil apenas alguns centímetros pode melhorar ou piorar a ligação.

Há ainda outro fator menos óbvio: a água. Materiais de construção com maior quantidade de humidade podem absorver mais energia de radiofrequência. Na prática, isto significa que não existe uma tabela universal que diga exatamente quanto sinal uma determinada parede vai bloquear. O resultado depende de demasiadas variáveis: material, espessura, humidade, metal, frequência e até da posição das antenas.

O Wi-Fi atravessa paredes, sim. Só não sai delas exatamente como entrou.

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