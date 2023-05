Os grupos do WhatsApp são cada vez mais uma área que interessa aos utilizadores. São áreas de partilha em grupo e que criam verdadeiras comunidades. Os grupos estão preste a receber uma novidade, que vai permitir um controlo ainda maior aos administradores deste serviço de mensagens.

Mensagens nos grupos vão poder ser reportadas

Com constantes melhorias, o WhatsApp tem dado aos utilizadores muitas novidades que se encaixam de forma natural no que usamos no dia a dia. Se muitas das alterações são de grande impacto visual e na forma como se usa, outras são mais discretas e aparecem de forma pontual.

A mais recente novidade que está a ser preparada é dedicada aos grupos e aos seus utilizadores. Quer dar mais controlo a todos e garantir que todas as mensagens e outros elementos partilhados estão dentro dos padrões de qualquer comunidade e dos mesmos utilizadores.

Falamos da possibilidade de serem enviadas mensagens para os administradores avaliarem. Esta será uma opção que será ativada nos grupos e que assim permite aos utilizadores reportarem tudo o que entenderem estar fora dos padrões definidos e até esperados em cada grupo do WhatsApp.

WhatsApp dá aos administradores o controlo

Do que pode ser visto, esta será uma opção transversal ao grupo e que poderá estar ou não ativa. Todas as mensagens reportadas vão depois ser enviadas para os administradores que, se assim o entenderem, podem eliminar a mensagem, deixando a mesma de estar visível em todos os participantes do grupo do WhatsApp.

A ideia para esta funcionalidade é garantir as melhores ferramentas para moderação aos administradores de qualquer grupo. Assim, e de forma clara, as mensagens que possam estar contra os padrões serem eliminadas, sem que os administradores terem de estar a ler tudo o que está a ser publicado.

Espera-se que esta novidade chegue muito em breve e que assim possa começar a ser usada pelos administradores em qualquer grupo onde estejam presentes. É mais uma das muitas funcionalidades que estão constantemente a ser preparadas e que vão enriquecer o WhatsApp.