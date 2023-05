NIO quer penetrar o mercado europeu e a cartada é um elétrico por menos de €30.000

Aos poucos, a NIO vai dando que falar, num plano que pretende que culmine na conquista de quota de mercado, na Europa. A fabricante quer entregar um elétrico por menos de 30.000 euros!

Numa altura em que se procura uma adoção massiva de carros elétricos, a questão da acessibilidade dos modelos entra, claro está, no debate. Na opinião de uma das alas, a opção não serve para todos os bolsos e, por isso, não é uma mudança exequível e exigível.

Então, por forma a promover essa acessibilidade, as fabricantes procuram desenvolver alternativas mais baratas. No caso da NIO, a aposta recai sobre a submarca Firefly, que chegará à Europa com uma gama de elétricos mais pequenos e mais baratos.

NIO está a dar tudo pela Europa

O objetivo da NIO passa por, entre outras coisas, conquistar quota de mercado a grupos como a Stellantis e a Volkswagen. Para isso, lançará, na Europa, um modelo no segmento do Volkswagen Polo e do Opel Corsa. Segundo a Reuters, o preço será inferior a 30.000 euros.

Para já, ainda não se conhecem grandes detalhes sobre o modelo que chegará à Europa. Ainda assim, sabe-se que será equipado com sistemas de condução autónoma menos avançados do que aqueles assegurados pela empresa-mãe, mas significativamente superiores às propostas das fabricantes ocidentais.

Com o início da produção previsto para o final de 2024, numa fábrica, em Chuzhou, na província de Anhui, na China, o novo modelo da Firefly da NIO chegará à Europa em 2025. A nova infraestrutura dedicar-se-á exclusivamente à exportação para a Europa, e a estratégia de expansão da submarca forcar-se-á em mercados como Espanha, Itália e França.

