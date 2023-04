“Os carros da Tesla são maus e velhos”. Concorda com o CEO da NIO?

A Tesla é um dos grandes players da indústria dos carros elétricos. Para o CEO da NIO, contudo, os seus veículos "são maus e velhos", havendo fabricantes chinesas com propostas superiores.

Atualmente, a China é a principal fabricante mundial de baterias, assegurando 77% da capacidade de produção global. A par disso, há marcas de carros chinesas que estão a dar cartas, no sentido de destacar os veículos desenvolvidos no país - como é o caso da Great Wall , da BYD e da SAIC.

Apesar do impulso da China e da vontade das suas fabricantes, a BYD ocupa o segundo lugar do pódio, uma vez que a Tesla, sediada nos Estados Unidos da América, continua a ser a maior fabricante de veículos elétricos a bateria.

Embora a liderança lhe pertença, a política de preços que a Tesla tem vindo a praticar tem feito moça e as fabricantes não estão a recebê-la da melhor forma. Se há empresas que optam por seguir as pegadas da empresa de Elon Musk e descer os preços, há outras que tecem duras críticas à abordagem.

Durante o Salão Automóvel de Xangai, o CEO da chinesa NIO, William Li, defendeu que a sua fabricante não irá entrar na guerra de preços, por forma a não prejudicar a sua rentabilidade e o valor dos automóveis dos seus clientes.

Todo o setor tem estado sob pressão devido às recentes decisões da Tesla. A batalha pela quota de mercado tornou-se muito mais intensa. Isso tornou a situação pior para todos. Não nos vamos envolver e não vamos baixar os preços. Os nossos produtos continuam a justificar um bom preço. No interesse dos nossos clientes, temos um preço e não queremos prejudicá-lo. Acreditamos que isso é mais sustentável.

Mais do que isso, o CEO da NIO disse que "os carros da Tesla são maus e velhos" e que a atitude da fabricante americana é a de "uma marca de carros antigos, que vende por vender".

O Tesla Model 3 era bom quando chegou, em 2018, mas agora há muitos modelos chineses que são muito melhores.

Para William Li, o potencial da indústria chinesa está bem representado por fabricantes como a BYD e a Geely: "têm bons carros, com preços competitivos, e com as suas qualidades a determinarem o que valem em dinheiro".

