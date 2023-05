AMD: resultados financeiros da revelam uma queda de 9% no 1º trimestre de 2023

A AMD é um nome de peso na indústria tecnológica, especialmente no setor das placas gráficas e dos processadores, embora não seja líder global em nenhum destes dois segmentos. Recentemente a empresa revelou os seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023, os quais mostraram uma queda de 9% nas receitas da marca de Lisa Su.

Resultados financeiros do 1º trimestre de 2023 da AMD com queda de 9%

A AMD divulgou recentemente os seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre deste ano de 2023. Os resultados mostram que a faturação da empresa teve uma queda de 9% comparativamente ao mesmo período do ano passado. E estima-se que os resultados pudessem ser ainda mais baixos se o setor dos chips semipersonalizados, entre outros, não tivesse contribuído para contrabalançar as outras áreas abaixo.

De acordo com os detalhes, o segmento dos Data Centers é o terceiro que mais faturou nos primeiros três meses do ano. Mais especificamente, o negócio dos processadores profissionais EPYC obteve resultados semelhantes aos do ano passado, conseguindo gerar 1,3 mil milhões de dólares. Já o segmento dos processadores de consumo AMD Ryzen apresentaram uma receita de 739 milhões de dólares, o que representa assim uma significativa queda de 65% face ao primeiro trimestre de 2022.

Segundo Jean Hu, vice-presidente executivo, diretor financeiro e tesoureiro da AMD "os nossos segmentos Data Center e Embedded estrategicamente importantes contribuíram com mais de 50% da receita do primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, esperamos um crescimento sequencial nos nossos segmentos de data center e clientes compensados ​​por quedas modestas nos nossos segmentos de gaming e Embedded. Confiamos no nosso crescimento na segunda metade do ano à medida que o mercado de PCs e servidores se fortalece e os nossos novos produtos são lançados".

Na divisão de jogos relacionada com os gráficos, a AMD apresentou uma queda de 6% num total de 1,8 mil milhões de dólares. E é indicado que as consolas de jogos salvaram a fabricante de Lisa Su de apresentar uma receita ainda mais baixa.

Ao todo, a fabricante conquistou uma receita de 5.4 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023.