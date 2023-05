Nothing Phone (2) chega ainda este verão

A Nothing já confirmou o lançamento de um novo smartphone para este ano. O Nothing Phone 2 terá que voltar a surpreender pelo seu design para cativar ainda mais publico.

Carl Pei, CEO da Nothing, já tinha confirmado o lançamento de um novo modelo de smartphone, com a promessa de que seria uma máquina de topo, ao contrário do primeiro modelo que se posicionava na gama média.

Agora, os meios de comunicação da empresa já têm mais informações disponíveis para o público. Além de uma imagem subtil, de um pormenor do novo smartphone, vem também a indicação de que se trata de um equipamento "premium".

A imagem revela um LED vermelho a piscar, sendo impercetível a sua funcionalidade. Existem também diferentes texturas que deverão marcar toda a diferença em termos de design, num mercado tão competitivo. A interface luminosa, no entanto, ficou por desvendar, mas não deverá faltar com novas funcionalidades.

Mas a informação mais relevante é que o novo Nothing Phone (2) será lançado ainda este verão. Há ainda que referir que será lançado nos EUA, o que poderá elevar a marca a um novo patamar no ranking das marcas mais vendidas no mundo.

Tal como já tinha sido referido por Carl Pei, o novo smartphone terá um processador da série Snapdragon 8, esperando-se que seja já da segunda geração. São depois esperadas melhorias óbvias ao nível do ecrã e câmaras, para dar o salto realmente para o mundo premium...

Será que Carl Pei quer redesenhar o novo "flagship killer" do mundo Android?