Carl Pei parece ter um toque especial e todos os projetos em que se arrisca acabam por ser um sucesso. Isso foi visto no passado e agora está novamente patente no que a Nothing conseguiu criar com o seu Phone (1).

Este terá em breve uma continuação e o seu criador revelou agora que o Nothing Phone (2) vai ser uma realidade. Deverá chegar ainda durante o ano de 2023 e terá hardware de todo, com outro foco no software presente.

Depois do sucesso que o Nothing Phone (2) teve, não ficou claro o que marca iria preparar para o futuro. Seria esperado que a o sucessor deste smartphone fosse criado o futuro próximo, mas sem qualquer informação clara da marca e nem d seu criador.

Pois Carl Pei resolveu mudar tudo o cenário e revelar os planos da marca para o futuro mais imediato. Quer criar o sucessor do modelo de maior sucesso da marca e assim trazer ao mundo o Nothing Phone (2), focando-se de forma especial em alguns mercados que ficaram de fora.

Esta informação foi revelada numa entrevista que o criador da Nothing deu agora, onde abordou mais detalhes deste novo modelo. Em primeiro lugar deverá ter melhorias significativas no hardware. Quer que este tenha melhores prestações ainda melhores e seja assim ainda melhor.

Vai também haver alguma atenção da marca no que toca ao software, algo que já fez no modelo que tem agora no mercado. Também não pretende acelerar o ritmo a que colocam smartphones no mercado, mantendo a sua exclusividade e a atenção ao detalhe que conseguem ter.

Ao mesmo tempo que revelou a chegada do Nothing Phone (2), Carl Pei revelou mais um pormenor importante. A marca vai finalmente entrara no mercado dos EUA, onde era pedida a sua presença e esperada há muito tempo. Carl Pei quis solidificar a sua oferta e agora a marca está madura o suficiente para avançar.

São bas notícias para quem quer ver como a Nothing vai evoluir. Carl Pei tem a sua aposta feita e parece estar novamente a conseguir solidificar a sua aposta, como já o fez no passado em outras marcas.