É inegável o trabalho que a Tesla tem feito para conquistar o mercado e colocar os seus carros elétricos a circular nas estradas. As suas propostas assentam de forma quase perfeita nos mercados onde entra e isso agrada aos utilizadores.

Uma análise às vendas feitas durante o ano de 2022 veio mostrar algo que já se esperava. A Tesla ocupou uma posição dominante no mercado automóvel e conseguiu colocar 2 carros elétricos na lista dos modelos mais vendidos no planeta.

Toyota domina vendas do mercado automóvel

Tal como nos restantes mercados, há marcas que dominam de forma completa as vendas e as propostas. No mercado automóvel temos a Toyota nesta posição, com vendas que mostram a forma como esta marca está no topo das preferências dos consumidores.

Isso pode ser visto nos dados que a Focus to Move apresentou agora, com a marca japonesa a colocar 3 dos seus carros nas primeiras 5 posições do top global de vendas. Temos o Corolla e o RAV4 nas 2 primeiras posições, com o Camry a assumir o 5º posto.

Toyota Corolla: 1,12 milhões (menos 2% vs o ano passado) Toyota RAV4: 870.000 (menos 14% versus o ano passado) Ford F-Series: 787.000 (menos 9% versus o ano passado) Tesla Model Y: 759.000 (mais 88% versus o ano passado) Toyota Camry: 675.000 (menos 3% versus o ano passado) Honda CR-V: 601.000 (menos 18% versus o ano passado) Tesla Model 3: 596.000 (mais 4% versus o ano passado) Hyundai Tucson: 565.100 (mais 1,2% versus o ano passado) Toyota Hilux: 564.759 (mais 2,7% versus o ano passado) Ram Pick-up: 545.423 (mais 15,4% versus o ano passado)

Tesla coloca 2 carros elétricos no topo

Se a posição da Toyota é já algo normal, há um dado que mostra uma mudança clara no comportamento dos consumidores. A Tesla consegue pela primeira vez colocar 2 dos seus carros elétricos no topo de vendas de carros no mercado global.

Estas posições são conseguidas pelos modelos mais baratos da marca, com o Model 3 e o Model Y. O último destes 2 conseguiu uma presença muito positiva neste índice, ao crescer quase 100% face ao ano passado, com o primeiro a ter um crescimento de apenas 4% no mesmo período.

Lista continua com modelos de outras marcas

A lista é completada com a presença da Ford com a sua F-Series, com a Honda com o CR-V, a Hyundai com o Tucson, a Toyota com a Hilux e a Ram com a Pick-up. A Tesla tem também um lugar no pódio, mas com a análise feita pela Focus to Move aos modelos de topo. Aqui a presença é garantida com o Model S da marca.

Os desempenhos mais marcantes dos demais modelos do Top 100 estão relacionados principalmente aos veículos elétricos. O BYD Song ocupa a 14ª posição do 85º lugar e o BYD Qin Plus ocupa a 26ª posição do 120º.