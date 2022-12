O cenário da Tesla nos últimos tempos não tem sido positivo, ainda que não focado em qualquer carro. A empresa não para de perder terreno em bolsa, desvalorizando-se como marca, mesmo com toda a atenção dos investidores. Ainda assim, as vendas parecem não abrandar e o Model Y acaba de conquistar uma posição de destaque na Europa.

Do que é avançado agora, o Model Y da Tesla acaba de se tornar o carro mais vendido na Europa, batendo Volkswagen Golf. Este é um título que mostra bem a atenção que este carro elétrico está a ter no mercado, no seu primeiro ano de comercialização.

O carro mais vendido na Europa

Tal como fez com os seus modelos anteriores, a Tesla tem conseguido ganhar uma margem de mercado elevado. Dominam em vários países no campo dos carros elétricos, conseguindo depois uma posição global na Europa que lhe permitem dominar de forma completa, contra as propostas de marcas locais.

A grande novidade agora é que o Model Y passou a dominar o mercado dos carros na Europa, mas não se limitando aos elétricos. Conseguiu em novembro vendas de 19.144 unidades, o que permitiu ultrapassar o icónico e best seller Volkswagen Golf.

A Tesla vendeu 19.144 unidades do SUV premium de médio porte, um ganho de mais de 260% em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi uma grande recuperação para o modelo elétrico após ter caído do top 50 em outubro, apenas um mês depois de terminar como o mais vendido da Europa

De destacar que este valor de vendas agora apresentado representa um crescimento de mais de 260% ano a ano para a proposta da Tesla. Por outro lado, é a segunda vez que domina as vendas, de elétricos, depois de ter assumido essa posição em setembro, ainda que a tenha perdido no mês seguinte.

A Tesla teve um sobressalto e não manteve a sua posição em outubro devido à falta das entregas vindas da China. Agora que este problema está resolvido, os números de novembro foram revelados e a Tesla está naturalmente de volta ao topo com o Model Y.

Tesla vai continua a apostar no Model Y

Espera-se que dezembro seja um mês com vendas ainda mais elevadas do que as atuais na Europa. A Tesla já terá feito 5.000 entregas do Model Y só na Noruega em dezembro. De notar que o aumento da popularidade do Model Y na Europa coincide com o aumento da produção deste modelo na Gigafactory Berlim.

Apesar de ser uma conquista importante, ainda mais na Europa onde a concorrência é forte, a verdade é que Elon Musk já tinha previsto esta posição para o seu Model Y. Numa apresentação de resultados recente, afirmou que "este carro elétrico tem potencial para se tornar o mais vendido do mundo em receita e volume".