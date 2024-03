Serão as baterias de iões de sódio o segredo para carros elétricos mais baratos?

O interesse pela eletrificação está a crescer, na forma de elétricos puros e híbridos, e as fabricantes procuram encurtar os preços, tornando os modelos acessíveis a um leque de clientes mais alargado. Com as baterias a pesar no valor final de um elétrico e na sua pegada ambiental, serão os iões de sódio o segredo para carros elétricos mais baratos e mais sustentáveis?

As fabricantes estão atentas e, conforme já vimos, há uma vontade (declarada) em apostar na mobilidade elétrica, indo ao encontro das novas políticas governamentais, da procura pelos consumidores e, de certa forma, dos interesses do planeta.

Apesar da crescente magnitude dos veículos eletrificados, para muitos, o problema ainda reside nas baterias, pelo valor que lhes está associado: monetário, mas também ambiental. Um dos componentes mais polémicos é, em ambos os sentidos, o lítio.

Ora, na procura por uma solução, surgiu, entretanto, o sódio, que oferece às fabricantes uma alternativa às baterias de iões de lítio com algumas vantagens importantes (e, quem sabe, decisivas) associadas.

Conforme recordado pela Autocar, as baterias de iões de lítio só se tornaram realmente um grande negócio comercial na década de 1990, pelo que a súbita mudança para carros movidos por estas baterias é impressionante.

Pela rapidez com que as coisas mudam no negócio automóvel, à medida que novas tecnologias e soluções vão sendo exploradas, é provável que as baterias de iões de lítio - que têm desvantagens em termos de sustentabilidade, segurança energética e custo - sejam ultrapassadas.

Em jogo poderão entrar as baterias de iões de sódio (ou baterias de iões Na), mencionadas há já algum tempo, mas cujo desenvolvimento previa-se mais demorado.

Baterias de iões de lítio darão espaço às de iões de sódio?

No início de janeiro, a fabricante de automóveis chinesa JAC anunciou que estava a fornecer um pequeno automóvel elétrico da sua marca Yiwei equipado com bateria de iões de sódio da Hina Battery.

A par desta, também a chinesa JMEV anunciou o lançamento de um novo veículo elétrico equipado com bateria de iões de sódio da Farasis Energy.

Às baterias de iões de sódio são apontadas as seguintes desvantagens:

Baixa densidade energética;

Consequente aumento do peso do veículo (poucos Wh/kg, em comparação com as tecnologias de lítio).

Porém, enumeram-se as seguintes vantagens:

Neutralidade e segurança;

Ausência de lítio e cobalto nas baterias;

Abundância de sódio pelo mundo todo;

Eletrólito mais simples;

Recuperadores de elétrodos podem ser de alumínio em vez de cobre (mais sustentável e mais barato);

Bom funcionamento em condições de frio;

30% mais barato do que o ião de lítio.

Considerando as vantagens, as fabricantes estão a trabalhar, no sentido de resolver as desvantagens. Por exemplo, tentando aumentar a densidade energética das baterias de iões de sódio, sem comprometer o peso do veículo nem a autonomia.

Partilhe connosco, nos comentários, se vê as baterias de iões de sódio como uma potencial alternativa viável às baterias de iões de lítio.