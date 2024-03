Microsoft traz uma novidade! A correção ortográfica chega ao Notepad do Windows 11

Temos visto a Microsoft melhorar muitas das apps do Windows 11 e agora é a vez do Notepad receber mais uma novidade importante. Este editor de texto passa a ter acesso à correção ortográfica e assim ser ainda mais útil e completo para os utilizadores.

As novidades não param de surgir no Windows 11, preparando este sistema para ser ainda melhor para o utilizador. Com novidades já bem definidas, as melhorias vão sendo testadas nas versões dev e beta deste sistema da Microsoft, ao que se juntam também as correções e alterações nas apps presentes.

Agora, a Microsoft resolveu dar mais capacidades ao Notepad e vai integrar a correção ortográfica no Notepad. Este extra está já a ser testado no programa Insider e assim ganhará espaço para ser usado por todos mais tarde nas versões estáveis do Windows 11.

Começar a usar a correção ortográfica no Notepad é fácil, pois as palavras com erros ortográficos são automaticamente sublinhadas a vermelho. Para corrigir um erro ortográfico, clique, toque ou use o atalho de teclado Shift + F10 na palavra com erro ortográfico para ver as sugestões.

Selecionar uma sugestão atualiza imediatamente a palavra. Também pode optar por ignorar palavras num único documento ou adicioná-las ao dicionário, para não serem sinalizadas como um erro novamente. A correção ortográfica no Notepad oferece suporte para vários idiomas.

Este recurso está habilitado por padrão para alguns tipos de arquivo, mas está desativado em arquivos de log e outros tipos de arquivo normalmente associados à codificação. Pode ativar ou desativar essa configuração globalmente ou para determinados tipos de arquivo nas configurações da app Notepad ou temporariamente para o arquivo atual no menu de contexto.

A Microsoft resolveu ir mais longe e também organizou a página de configurações para facilitar a localização e o ajuste dos parâmetros da app Notepad. Por agora esta novidade será avaliada e em breve deverá surgir para todos os utilizadores do Windows 11.