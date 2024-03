Hora do Planeta acontece este sábado: desligue-se e dedique uma hora à Terra

Todos os anos, desde 2007, o mundo é convidado a parar, desligar-se e a dedicar uma hora à Terra. Este ano, a Hora do Planeta acontece no sábado, dia 23 de março.

Entre as 20h30 e as 21h30 do próximo dia 23 de março, as luzes das freguesias portuguesas aderentes vão ser apagadas, num gesto que visa mostrar o seu compromisso com o Planeta.

A Hora do Planeta nasceu em 2007, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas apagaram as luzes durante uma hora, no sentido de se posicionarem contra as alterações climáticas.

Pela mão do World Wildlife Fund (WWF), o movimento é global e une milhões de pessoas em todo o mundo que pretendem demonstrar o seu compromisso com a saúde do Planeta.

Este ano, a Associação Natureza Portugal (ANP) apela a que a dinâmica seja ligeiramente diferente, indo além do ato simbólico de apagar as luzes e resultando numa ação positiva para a Terra.

Seja a recolher lixo num parque, preparar o jantar com ingredientes sustentáveis, plantar uma árvore ou reunir os teus amigos para um evento da Hora do Planeta, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar da maior Hora pelo Planeta.

Se uma hora, 60 minutos, não lhe parece muito, saiba que a "magia acontece quando todas as pessoas, desde a Ásia à África, América do Norte e do Sul, Oceânia e Europa, doam uma hora para cuidar da nossa única casa".

A organização apela à participação de todos: "sejam indivíduos, empresas, líderes comunitários, uma vila ou uma cidade, convidamos-te a fazer parte do maior momento pelo planeta".

Conforme vimos aqui, Portugal juntou-se logo em 2008, tendo já desligado luzes de espaços como: Castelo de S. Jorge, Ponte 25 de Abril, Cristo Rei e MAAT (Lisboa); Convento de São Francisco (Açores); Mosteiro da Serra do Pilar (Gaia); Estação de S. Bento, Ponte da Arrábida e Ponte do Freixo (Porto); Castelo de Beja; Castelo de Sesimbra; Farol da Nazaré; entre outros.