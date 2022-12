AMD perde participação no mercado das placas gráficas para a Nvidia e Intel

No segmento das placas gráficas sempre ouvimos falar de dois nomes fortes: a líder Nvidia e a AMD. Mas a Intel entrou em força neste mercado através da sua linha Arc Alchemist e parece que tem conseguido causar algum impacto nesta corrida.

Segundo as mais recentes informações da indústria, a AMD está a perder alguma da sua participação no mercado das GPUs para a Nvidia, mas também a Intel está a ameaçar a sua posição, apesar de só estar neste setor dedicado há poucos meses.

Gráficas: AMD perde terreno para a Nvidia e Intel

Segundo os últimos relatórios da indústria tecnológica, a AMD está a perder alguma da sua participação no mercado das placas gráficas para a líder Nvidia. Claro que com o recente lançamento das GeForce RTX 40, que são superiores às novas Radeon RX 7000, esta situação poderá não ser assim tão surpreendente. No entanto, a fabricante de Lisa Su também está a perder terreno para a Intel, que entrou mais recentemente no setor das GPUs dedicadas, com a linha Arc Alchemist.

Os detalhes revelados pelo analista de mercado Jon Peddie Research (JPR) indicam que a Intel já possui uma participação de 4% no setor das gráficas dedicadas, o que indica que passou dos 0% no ano passado para 4% neste ano, quando lançou os seus primeiros chips gráficos. Por sua vez, a Nvidia aumentou a liderança de 83% para 88%. Já a AMD teve uma grande queda de 17% para 8%, sendo esta a única derrotada nestes resultados.

Convém também referir que atualmente o mercado das placas gráficas, assim como outros, não está a atravessar uma boa fase, muito devido à inflação económica, o que faz com que as unidades se acumulem nas lojas, tendo levado algumas fabricantes a suspender ou abrandar a produção de alguns equipamentos. Para além disso, o fim da mineração de criptomoedas através das GPUs também contribuiu significativamente para esta queda.

Os dados mostram que o envio de placas gráficas dedicadas caiu agora 42% numa comparação ano a ano, o que representa cerca de 14 milhões de unidades vendidas no terceiro trimestre de 2022. Ou seja, as gigantes Nvidia, AMD e Intel estão a competir num mercado que é cada vez mais frágil, embora continuem a ser lançados novos modelos topo de gama que vendem.