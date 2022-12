Apesar do Google Maps ter uma lista de utilizadores muitos extensa, o Waze é para muitos a ferramenta ideal para conduzir no trânsito. Com uma lista de alertas que se tornam essenciais, é excelente para evitar o trânsito e outros problemas.

Com novidades oportunas a serem reveladas, há uma nova que começou agora a ser vista por utilizadores que testam as próximas versões do Waze. Esta vai permitir dar ao utilizador ainda mais informações e garantir a segurança. Falamos dos alertas de estradas perigosas.

Uma grande novidade a caminho do Waze

Apesar de estar na alçada da Google, o Waze tem autonomia para criar e desenvolver as suas funcionalidades. Estas distinguem-se e diferenciam-se do que o Maps tem, sendo muitos vazes a inspiração para algumas melhorias que vão surgindo no serviço da gigante das pesquisas.

Uma novidade começou agora a ser vista, que vem aumentar ainda mais a utilização do Waze. Servirá como um alerta prévio dos problemas que podem ser encontrados no caminho que está a ser tomado, para os utilizadores terem algum cuidado adicionado.

Vamos ter alertas de estradas perigosas

Os novos alertas de estradas perigosas vão ser marcados apenas como uma linha vermelha na estrada, acompanhados também com uma notificação. Esta não será criada pelos utilizadores, como acontece atualmente com acidentes ou outros problemas que vão sendo encontrados.

A informação para decidir se uma estrada é ou não perigosa será recolhida de situações do dia a dia e onde os alertas anteriores foram gerados. Será o histórico passado que decidirá o estado de perigo de uma estrada e o consequente alerta para o utilizador.

Notificações apenas para quem as quiser ver

Claro que, e como acontece com outros alertas, os utilizadores vão poder decidir se querem ou não ver estes alertas. Haverá uma nova opção nas definições que poderá ser desativada e que decidirá o que o utilizador vai ver nos seus alertas de condução.

Importa recordar que esta é ainda uma novidade a ser testada nas versões beta do Waze e não tem ainda dada para ser apresentada e disponibilizada. Tudo depende do que a equipa desta app decida, ainda mais agora que está diretamente sob o controlo da Google.