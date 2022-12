Pode parecer estranho no universo da Google, mas a empresa disponibiliza o Waze e o Maps com funcionalidades muito similares. Tendo uma filosofia de partilha e de união de ofertas, estes deveriam há muito ter unido esforços.

A gigante das pesquisas vai agora alterar a sua estrutura e unir algo que há muito se esperava. As equipas do Waze e do Maps vão unir-se, para assim poderem ser ainda mais eficientes, sem que isso afete as suas ofertas.

Esta novidade não surgiu de forma oficial vinda da Google, mas foi relatada pelo conhecido Wall Street Journal. Esta bem conhecida fonte de informação revelou há dias que a decisão está tomada e que o processo de união estará já sido iniciado.

Equipas do Waze e do Maps acabam de se unir

O mais importante desta informação é que não se espera que surjam mudanças nestes serviços nos próximos meses. Tanto o Waze como o Google Maps vão manter-se independentes e sem cruzarem a sua oferta, como tem acontecido até agora.

É também certo que esta fusão não vai trazer despedimentos e que todos os 500 funcionários do Waze vão fazer parte da unidade Geo do Google. Sabe-se que esta é responsável por supervisionar o Maps, tal como já o faz para o Earth e para o Street View.

Google quer os seus serviços mais eficientes

Algo que parece vir a mudar no Waze é mesmo a sua estrutura e a sua gestão. Quando este processo de união das equipas do Waze e do Maps terminar, Neha Parikh, o CEO da empresa deverá deixar o cargo e espera-se que a mudança reduza a sobreposição de trabalho entre os diferentes serviços.

A Google revelou, entretanto, que continua comprometida com a marca única do Waze, a sua app e a sua próspera comunidade de voluntários e utilizadores. Concordou que ao unir a equipe do Waze na lista de produtos de mapas ambas beneficiarão de uma maior colaboração técnica.

Está assim dado mais um passo da Google para ser uma empresa mais eficiente. Ao unir o Waze com os Maps vai conseguir que estes serviços sejam mais eficientes, não apenas no código, mas também no que oferece aos utilizadores.