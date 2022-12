A Pwn2Own tem mostrado que a segurança é essencial em todos os equipamentos que se ligam à Internet. As falhas são constantes e colocam em risco os dados dos utilizadores, que cada vez mais são um bem muito atrativo e muito procurado pelos hackers.

Na edição deste ano foi novamente mostrado que as falhas existem e nem sempre são visíveis, com mais um valor elevado de prémios atribuídos. Foi quase 1 milhão de dólares que foram atribuídos, num lote de 63 falhas apresentadas.

Tal como já mostrámos, a Pwn2Own de 2022 foi mais um caso de sucesso. Este evento promove a apresentação e prova de falhas de segurança, que tanto podem estar presentes em software ou hardware. Este último campo teve um destaque maior e muitos equipamentos acabaram por cair às mãos dos hackers.

Para lá dos visados neste concurso, há uma outra realidade que é interessante avaliar. Falamos dos prémios que são atribuídos por cada falha de segurança que é revelada e provada no evento. Este ano o valor voltou a ser elevado e a ser extremamente atrativo.

The final numbers for #Pwn2Own Toronto 2022:

$989,750 awarded

63 unique 0-days

66 entries

36 different teams representing 14+ countries



See you at #Pwn2Own Miami in February!