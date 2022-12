Chinesa YMTC anuncia a sua memória X3-9070 NAND com desempenho 50% superior

A tensão entre a China e os Estados Unidos mantém-se bem acesa e tem tido um forte impacto ao nível da economia e indústria tecnológica. Como tal, o país asiático tem que tentar contornar as limitações impostas pelo país rival, sendo que uma das estratégias é criar os seus próprios equipamentos tecnológicos.

Desta forma, a empresa chinesa YMTC anunciou agora a sua memória X3-9070 NAND com novos avanços de fabrico, a qual promete um desempenho 50% superior comparativamente à geração anterior.

YMTC anuncia novidades na memória X3-9070 NAND

Aos poucos, a China vai conseguindo trazer para o mercado alguns produtos fabricados pelas suas empresas, tentando assim subsistir a um mundo tecnológico comprometido pelas cada vez mais fortes restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Como tal, agora a empresa chinesa YMTC (Yangtze Memory Technologies Corporation) anunciou no evento Flash Memory Summit (FMS) novos avanços ao nível do fabrico dos seus chips de memória X3-9070 TLC 3D Nand. Entre as novidades destacam-se a nova arquitetura Xtacking 3.0 da empresa que trará grandes benefícios e oportunidades nomeadamente ao nível da tecnologia 5G, entre outros.

Segundo Gregory Womg, fundador e analista da empresa Forward Insights, "a chegada da arquitetura Xtacking 3.0 da YMTC é um avanço na corrida de dimensionamento 3D NAND. Este avanço é crucial para a inovação no mercado de memórias [...] e o chip YMTC Xtacking 3.0 X3-9070 é um marco importante da indústria. No futuro, espera-se uma ligação híbrida em que as células de memória e os circuitos lógicos se tornem populares".

Há ainda a promessa desta memória ser capaz de alcançar velocidades de I/O de até 2.400 MT/s, o que contribui para uma melhoria de desempenho de até 50% em relação à memória da geração anterior da marca.

Com as poderosas melhorias, esta quarta geração de memórias NAND 3D da empresa apresenta-se assim como um produto topo de gama com uma densidade de bits superior, um melhor desempenho e uma maior resistência. Epara além de um desempenho 50% superior, estas memórias oferecem ainda 1 TB de capacidade e um consumo energético 25% inferior.

Thomas Chen, vice-presidente executivo da YMTC diz que a arquitetura Xtacking já foi testada e adotada em vários mercados mundiais e é conhecida por ser "a primeira de seu tipo e que tem consistentemente capacitado os nossos clientes e parceiros em todo o mundo ao longo das suas múltiplas gerações".

Lembramos que a Apple havia assinado um acordo como cliente da YMTC, mas as últimas restrições inviabilizaramo mesmo.