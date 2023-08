Bug levou muitas impressoras 3D a funcionar durante a noite sem permissão

Já pensou o que seria estar no sossego da sua cama e, a meio da noite, acordar sobressaltado com o barulho da sua impressora 3D? Pois parece que foi agora detetado um bug que fez com que algumas impressoras 3D da marca Bambu começassem a funcionar durante a noite sem a autorização do utilizador.

Impressoras 3D funcionam durante a noite sem permissão

O alerta foi dado quando milhares de utilizadores das impressoras 3D da marca Bambu, perceberam que os seus equipamentos começavam a funcionar durante a noite, sem permissão, e a imprimirem peças atrás de peças até os filamentos acabarem.

A marca Bambu tem sido assim duramente criticada devido a este problema que foi detetado pelos donos dos modelos das suas impressoras 3D na noite de 15 de agosto. Os utilizadores ficaram chocados com a situação, ao mesmo tempo que também se assustaram com o barulho das impressoras a trabalhar sem estar previsto, o que os acordou do sono descansado. Como tal, muitos clientes contactaram a fabricante para explicar o sucedido e, uma vez que recebeu uma quantidade significativa de reclamações, a Bambu abriu uma investigação e ainda partilhou uma publicação a explicar esta mesma falha.

Bug na origem do problema

De acordo com a empresa, a principal causa do problema será um bug relacionado com o SDK MQTT usado na ligação em nuvem. Os detalhes indicam que um dos clientes SDK do MQTT foi desligado devido ao tempo limite e, nestes casos, espera-se que o serviço restaure automaticamente a ligação. Contudo, o serviço retornou um relatório de sucesso de ligação, mas esta não foi restaurada, levando a que várias mensagens de início de impressão fossem acumuladas no sistema.

Uma outra falha de ligação foi detetada, na qual o serviço restaurou a conexão com sucesso, mas o sistema enviou as mensagens acumuladas de impressão para várias impressoras que, ao receberem as informações, começaram a imprimir.

Posto isto, a Bambu já se encontra a trabalhar para solucionar o problema e no caso de impressoras com danos, a marca irá disponibilizar suporte para o conserto das mesmas o mais rápido possível. Assim, a empresa diz que "fornecerá peças de reposição para substituir as danificadas e serão fornecidas bobinas de filamento para compensar os resíduos de filamento gerados pela impressora".