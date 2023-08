Uma das séries mais populares da Apple TV+ está de volta com terceira temporada

O serviço de streaming da Apple não é tão recheado quanto outros mais populares, mas a maioria dos títulos com assinatura Apple TV+ são de grande qualidade. Uma das mais populares séries do serviço, que estreou aquando do lançamento do serviço está de volta com a terceira temporada.

A Apple acabou de anunciar a data para o lançamento da terceira temporada de uma das suas séries mais populares e caras, com grandes nomes da representação. The Morning Show terá uma nova temporada a 13 de setembro disponível na Apple TV+.

Assista ao trailer:

The Morning Show marcou o arranque do serviço de streaming da Apple, sendo um dos maiores sucessos da plataforma. As atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon serão também a chave de tamanho sucesso e qualidade.

A 3.ª temporada de The Morning Show será lançada em episódios semanais às quartas-feiras, com início a 13 de setembro e irá até 15 de novembro.

Embora a produção tenha sido adiada devido às greves de argumentistas e atores nos EUA, a série já está renovada para uma quarta temporada.

Na Apple TV+ poderá ainda esperar como lançamentos futuros um novo documentário sobre Carlos Ghosn, o novo drama de terror The Changeling, com LaKeith Stanfield, e o filme de Sundance, Flora and Son.

Séries, filmes e documentários a não perder na Apple TV+