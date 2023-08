Qualidade Hi-Fi: o que é? Será que vale a pena o dinheiro?

Muitos serviços de streaming de música oferecem um plano de subscrição de Hi-Fi para aqueles que querem a música da mais alta qualidade possível, mas será que vale a pena o dinheiro extra?

Os serviços de subscrição de música de Hi-Fi estão a tornar-se mais populares, sendo possível que muitas plataformas também adiram. Faz sentido querer a mais alta qualidade quando se ouve as suas músicas favoritas, mas subscrever um plano de subscrição de música de Hi-Fi a um preço muito mais elevado? É nessa altura que temos de começar a questionar se vale mesmo a pena.

O que é o streaming de música de Hi-Fi?

Como provavelmente pode adivinhar pelo nome, a música de Hi-Fi ou de alta fidelidade é um ficheiro de áudio de alta qualidade que pretende ter pouca ou nenhuma distorção para proporcionar o melhor som possível. Em termos de streaming, a música Hi-Fi proporciona a melhor qualidade possível de qualquer música, mas também significa que terá de utilizar mais largura de banda para a ouvir.

A música de Hi-Fi não é propriamente uma novidade. Os entusiastas estão obcecados com tudo, desde a qualidade do dispositivo de audição, ao dispositivo que emite o áudio e à fonte de alimentação que recebem. Claro que isto incluiria a qualidade do meio que estão a ouvir, tudo para se aproximarem o mais possível de ouvir a verdadeira música.

No entanto, as pessoas afastaram-se do vinil, dos CDs e da compra de cópias digitais online e agora estão sobretudo a ouvir música em streaming. Isto não significa que os entusiastas não queiram ter a sua adorada experiência de alta qualidade, daí a procura de serviços de streaming sem perdas, como o Tidal, o Deezer, o Qobuz e outros.

A Amazon e a Apple também têm serviços de streaming de música de alta taxa de bits e resolução que também se destinam a ouvintes entusiastas, mas estes serviços de Hi-Fi têm normalmente um custo mais elevado. É compreensível que a música de qualidade superior tenha um preço mais elevado, uma vez que os tamanhos dos ficheiros são maiores, mas a questão mais importante é: consegue ouvir a diferença? Se não conseguir, será que vale mesmo a pena?

Porque é que o streaming de música de Hi-Fi não vale a pena

Para obter uma resposta rápida, tente ouvir este teste de qualidade de áudio. Ele compara arquivos WAV sem perdas com arquivos MP3 de 128 e 320 kbps.

Existem apenas alguns cenários em que a música de Hi-Fi e sem perdas vale a pena. Ter o equipamento e a formação para saber o que procurar ajuda, mas mesmo nesse cenário, teria de se concentrar e ouvir com muita atenção, como provavelmente fez para o teste mencionado acima.

Ter um ouvido treinado e o equipamento não significa necessariamente que uma subscrição de música de Hi-Fi valha a pena. Teria de se esforçar para ouvir esses pequenos pormenores, tirando-lhe o prazer de ouvir a música como um todo.

Portanto, provavelmente, as subscrições de streaming de música de Hi-Fi não valem a pena para um ouvinte comum. É bastante razoável querer comprar música da mais alta qualidade, mas pagar todos os meses por ela? Pode poupar o seu dinheiro e comprar bom equipamento de áudio que pode ter um impacto maior na sua diversão.

Que qualidade de áudio deve utilizar?

O áudio de Hi-Fi é descrito mais popularmente como qualidade de CD, ou seja, 16-bit/44.1KHz, mas a norma Hi-Res da Sony é de 24-bit/96KHz, o que representa um salto significativo em relação à qualidade de CD. Tenha em atenção que a alta resolução e o áudio sem perdas não são a mesma coisa, apesar de serem frequentemente utilizados como sinónimos.

É difícil dar uma recomendação definitiva, uma vez que existem muitos formatos de áudio, mas há uma forma divertida de descobrir o que mais lhe convém. Pode tentar fazer um teste consigo próprio ou com a ajuda de outra pessoa.

Descarregue as suas músicas favoritas com a qualidade mais elevada ou sem perdas e utilize ferramentas de compressão para comprimir essas músicas em taxas de bits e codecs comuns, como AAC, MP3 e M4A, a taxas de bits como 128, 192, 256 e 320 kbps. Em seguida, coloque de forma aleatória esses ficheiros para que não consiga distinguir os ficheiros comprimidos ou de alta qualidade e teste-os "lado a lado".

Não desperdice o seu dinheiro naquilo que não consegue ouvir

Na altura em que era comum comprar música, a qualidade mais elevada era o mínimo e era considerada padrão. É compreensível que cobrassem mais por música de qualidade superior, uma vez que ocuparia mais espaço no servidor.

No entanto, como o preço é muito mais elevado, pode poupar o seu dinheiro e comprar equipamento áudio melhor, que lhe permitirá desfrutar muito mais da sua música.

