Quado decidiu acabar com a partilha de passwords, muitos vaticinaram o fim do Netflix e deste serviço de streaming. De forma natural, a decisão de muitos era o fim de associação a este serviço. Os dados mais recentes vieram agora provar o contrário e revelar que o Netflix cresceu no número de utilizadores novos. Ao todo foram 6 milhões.

Fim da partilha de passwords é um sucesso

Apesar de apenas agora estar realmente ativo, o fim da partilha de contas e de passwords de acesso ao Netflix há muito que estava decidido. Foi a forma revelada pela empresa para recuperar os bons momentos financeiros e os bons resultados.

Agora que é uma realidade, esperava-se que os números do trimestre fossem negativos e de perda generalizada. A verdade revelada na apresentação de resultados do Netflix é completamente diferente e na verdade este serviço de streaming cresceu e melhorou em vários aspetos.

O mais relevante destes é mesmo o crescimento do número de utilizadores do Netflix. No último trimestre este cresceu e ganhou 6 milhões de novos utilizadores, que usam a plataforma de forma constante. Isto significa um crescimento de 8% face aos dados do passado.

Netflix com novos utilizadores no seu streaming

Na sua carta aos acionistas, a direção do Netflix revelou ainda que tem atualmente um total de 238,39 milhões de assinantes pagos em todo o mundo. As receitas foram de 8,2 mil milhões de dólares no segundo trimestre e o lucro operacional foi de 1,8 mil milhões de dólares, ambos dentro das expectativas anteriores da empresa.

O Netflix diz que continuará a restringir a partilha de passwords nos poucos países restantes onde ainda não o fez. Aí não oferecerá a opção de "membro extra" nessas regiões, pois já reduziu os preços nesses países. Em vez disso, a empresa diz que as pessoas podem usar a ferramenta para transferir o perfil para uma nova conta.

Estes números dão razão ao Netflix e a todas as medidas que foram tomadas ao longo dos anos. Está a voltar aos resultados financeiros positivos e a conseguir cativar os utilizadores, num mercado cada vez mais positivo e recheado de propostas.