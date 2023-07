O WhatsApp tem conquistado novos espaços e novos dispositivos como temos visto nos últimos meses. Uma das mais importantes plataformas onde iniciou testes foi no Wear OS e nos seus smartwatches. Agora, depois de vários meses de testes, já todos podem usar o WhatsApp nos smartwatches com o Wear OS.

O WhatsApp é cada vez mais a plataforma de eleição para comunicação na Internet. As SMS e outras formas de envio de mensagens estão a cair em desuso e os serviços de troca de mensagens entre utilizadores perdem parte dos seus mais fiéis adeptos.

É para reforçar esta utilização que o WhatsApp apresentou agora de forma oficial uma presença que muitos esperavam. Falamos da possibilidade de ter este serviço presente nos smartwatches com o Wear OS 3, mas com uma integração completa e permanente. O suporte está na nova app, que pode ser encontrada também aqui.

.@WhatsApp is now available globally on #WearOS!



Start new chats, reply to messages by voice and answer calls from your watch - safely and securely.



Download it here on Google Play: https://t.co/y2eGfMAwGy pic.twitter.com/vUMy1T7fSn — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) July 19, 2023

Até agora a única forma de poder ter acesso às mensagens deste serviço era pelas notificações que recebiam dos smartphones. Isso impedia uma utilização completa, ou seja, com a possibilidade de responder e até de iniciar conversas.

Isso chega agora com a nova app, que está finalmente disponível para todos os que têm smartwatches com o Wear OS 3. A somar a isso, é possível também receber e ouvir mensagens de áudio, bem como gravar novas que são enviadas diretamente da app destes relógios.

Respond on the go: @WhatsApp is now available on Wear OS Take calls , start new convos , and reply to texts all from your wrist pic.twitter.com/3AkibWw6zj — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) July 19, 2023

Uma outra vantagem desta nova app é que poderá ser usada em smartwaches que tenham conetividade, deixando assim de estar dependente do próprio smartphpone. Seja Wi-Fi ou 4G, estes relógios podem receber e enviar mensagens no WhatsApp.

Esta é uma vantagem muito grande para Wear OS, o sistema operativo da Google, que assim ganha um novo interesse. Torna-se ao mesmo tempo mais independente e com novas funcionalidades de mensagens, algo que o WhatsApp traz sem qualquer esforço adicional. Nem todas as funcionalidades estão presentes, mas este poderá ser início do caminho para que muito mais seja criado.