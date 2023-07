A Google tem apostado em ferramentas que trazem para o Android funcionalidades que facilitam a utilização deste sistema. Estas não ficam no seu sistema operativo, mas como se vê agora, chegam ao Windows. Falamos do Nearby Share, que está finalmente acessível a todos no Windows, para partilha de ficheiros.

O Nearby Share do Android foi a ferramenta que a Google criou para permitir a partilha de ficheiros, texto e outros conteúdos entre smartphones. Veio complementar o que outros fabricantes já ofereciam, mas com o selo de garantia de qualidade da gigante das pesquisas.

A Google tratou também de interligar o seu sistema com outros e por isso criou o Nearby Share para Windows. Este consegue oferecer o mesmo que temos no Android, abrindo a porta a que estes dois sistemas se possam interligar e ter a mesma capacidade de partilha que já existia antes.

Depois de vários meses em testes numa versão beta, o Nearby Share para o Windows está finalmente pronto e acessível a todos. Bastará instalar e ter acesso a tudo o que o Android já oferece. Com esta versão chegam também algumas novidades.

Adicionado o tempo estimado para a conclusão das transferências de ficheiros. Isso pode ser útil quando envia arquivos grandes, como vídeos ou pastas inteiras, e deseja ver a rapidez com que serão partilhados.

Passa também a haver uma visualização de imagem nas notificações do dispositivo para ajudar a confirmar se o arquivo correto está a ser partilhado.

anterior próxima

Com esta nova versão, a Google quer ir ainda mais longe. Esta app vai também ser pré-instalada em PCs com o Windows de várias marcas. Desta forma os utilizadores ficam com acesso direto a esta capacidade de transferir ficheiros entre o Android e o Windows.

Esta novidade vem abrir as portas entre o Android e o Windows, pelo menos no que toca à partilha de ficheiros, texto ou imagens. Os utilizadores deste sistema da Google têm finalmente uma proposta à altura e que consegue bater o que muita concorrência oferece.