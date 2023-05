Não são poucas as situações em que o WhatsApp vê a privacidade dos seus utilizadores colocada em causa. A empresa empenha-se em eliminar estas situações, mas parecem inevitáveis. A mais recente vem mostrar que o microfone do smartphone é usado, mesmo com a app desativada. A culpa, diz o WhatsApp, é do Android!

WhatsApp usa microfone do smartphone sem autorização?

Os relatos têm vindo a acumular-se nas últimas semanas, mostrado o que parece ser uma falha no WhatsApp. A app, mesmo não estando a ser utilizada ou ativada, estará a ligar o microfone e recolher áudio do smartphone de forma inesperada.

Este problema parece agora ter ganho finalmente a atenção do WhatsApp. Surgiu depois de uma publicação de um engenheiro do Twitter, onde é mostrada a lista de acesso ao microfone, feita pelo WhatsApp ao longo do tempo, mesmo com este a dormir e a não usar o smartphone.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV — Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023

Twitter e Elon Musk deram uma ajuda importante neste caso

A dar um peso ainda maior a esta questão veio uma resposta de uma verdadeira celebridade. O próprio Elon Musk veio a público mostrar o seu desagrado por esta situação, o que terá disparado o grau de interesse pelo próprio WhatsApp e a Meta. Para além de indicar que o WhatsApp pode não ser confiável, apresentou ainda argumentos como a saída da Meta dos criadores deste serviço.

O WhatsApp, entretanto, já terá avaliado esta situação e descarta qualquer responsabilidade sobre a mesma. Do que revelou, têm estado em contacto com o engenheiro do Twitter nas últimas 24 horas a tentar perceber como e quando esta situação anormal acontece.

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.



We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023

A culpa parece estar no Android e a Google terá de resolver

As primeiras conclusões apontam para um erro do próprio Android, que está a atribuir o acesso ao microfone ao WhatsApp, mesmo quando não é solicitado. Já terão reportado a situação à Google e pedido que a gigante das pesquisas resolva o problema no seu sistema.

Assim, a ser verdade esta conclusão, o WhatsApp não está a recolher o áudio sem autorização. Tudo não passa de um erro no Android, que atribui o uso do microfone quando este na verdade não está a ser usado.