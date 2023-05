O Android 14 está já a caminho e a Samsung quer novamente ser das primeiras marcas a trazer para os seus smartphones esta versão. Vai fazê-lo com a One UI 6 e para antecipar os processos já tem testes a decorrer com estas versões. Assim, tudo leva a crer que o Android 14 será ainda mais rápido a chegar aos Samsung.

One UI 6 já está em testes internos na Samsung

Há já alguns meses que a Google tem o Android 14 a ser preparado. Deverá ser tornado público já hoje, durante a I/O, que acontecerá ao final da tarde. Ainda não será a versão final, mas abre a porta para o que deverá chegar no final do verão.

A Samsung quer aproveitar este momento e acelerar a preparação da chegada da One UI 6, que será baseada na nova versão do sistema da Google. A empresa tem melhorado os seus tempos de atualizações e por isso tem feito todos os esforços para estar pronta para as novidades.

O que agora foi descoberto vem confirmar essa mesma posição da empresa, que quer ser das primeiras a ter o novo Android. Nos servidores da Samsung foi encontrada uma versão de testes e que aponta para que seja baseada já no Android 14, ainda que dedicada apenas a testes internos da empresa.

Breaking..!!!



OneUI 6 :: Galaxy S23 Series



FIRST OneUI 6 test build spotted on server today..



BUILD :: S918BXXU1BWE2/S918BOXM1BWE2/S918BXXU1BWE2



Share this awesome news to everyone #OneUI6#GalaxyS23Ultra#galaxys23series #GalaxyUpdates pic.twitter.com/8xFqI8nmXw — Tarun Vats (@tarunvats33) May 9, 2023

Atualizações do Android 14 chegam mais cedo aos smartphones

Ainda que esteja visível, esta é uma versão que não pode ser descarregada e usada pelos utilizadores. Parece também estar dedicada ao Galaxy S23, o último smartphone da Samsung a ser lançado. Nesse mesmo local foram depois encontradas versões dedicadas ao o Galaxy Z Fold 4 e ao Galaxy Z Flip 4.

Uma vez que não estão acessíveis, não se sabe ainda muito sobre estas versões da One UI 6 e do Android 14 se têm diferenças entre si. O mais provável é que sejam adaptadas a cada um dos diferentes ecrãs dos smartphones da Samsung, em especial para os dobráveis.

Se na versão atual a Samsung demorou 2 meses a ter as primeiras atualizações, com o Android 14 isso poderá mudar novamente. Espera-se que a One UI 6 chegue ainda mais cedo, acelerando todo o processo de atualizações e mostrando o compromisso da empresa neste campo.