O WhatsApp tem atacado com uma presença forte em várias frentes e agora tem mais uma, o Wear OS onde quer reforçar-se. O sistema da Google dedicado aos smartwatches tem novidades e está prestes a receber uma nova versão do WhatsApp. Venha descobrir o que já se sabe.

WhatsApp volta em forma ao Wear OS

As grandes novidades do WhatsApp têm estado focadas e a surgir nos sistemas operativos móveis. Tanto o Android como o iOS têm atualizações constantes e novas funcionalidades reveladas a um ritmo muito elevado, como se espera de um serviço com a dimensão do WhatsApp.

A mais recente novidade parece agora fugir a este caminho fácil e que tem sido seguido nos últimos tempos. É ainda só visto dentro da app para Android, mas mostra que a versão dedicada ao Wear OS também está a receber uma atualização, ainda que apena para quem está nas versões de teste do WhatsApp.

Smartwatch vai poder conversar

Se até agora a versão do WhatsApp para os smartphones era ainda limitada, pelo menos no Wear OS, isso vai mudar. Passamos de apenas poder responder a mensagens que surgissem nas notificações para muito mais, tornado-se quase independente e com capacidades elevadas.

Em breve, e com a nova versão para o Wear OS, os utilizadores vão poder iniciar conversas com os seus contactos, podendo escolher com quem querem comunicar. Além disso, e do que pode ser visto também será possível enviar mensagens de voz diretamente da app dedicada ao Wear OS.

Simples enviar mensagens com esta nova app

Os utilizadores dos smartwatches vão poder navegar nas suas conversas recentes e retomar as que pretenderem, de forma simples. Também haverá acesso a configurações e a definições que necessitem. A segurança começa no primeiro momento e ligação é feita com um código de 8 dígitos, fornecido pelo smartphone. As mensagens vão ter uma camada de segurança grande, ao serem cifrada ponto a ponto.

Poderá não ser a forma de acesso preferencial ao WhatsApp, mas certamente que muitos vão usar esta nova app no Wear OS. Com um smartwatch rapidamente vão poder responder a mensagens e enviar áudios para qualquer contacto.