As melhores séries de 2023 para o Financial Times! Se ainda não as viu, fica a sugestão!

O final do ano é sinónimo de recap e este vale para as plataformas, mas também para aqueles que veem e ouvem os conteúdos. O top de hoje diz respeito a séries e foi eleito pelo Financial Times. Ora espreite!

Por termos à disposição uma larga variedade de plataformas de streaming, e outros meios gratuitos, o catálogo de séries e filmes é quase infindável.

Ainda assim, o Financial Times conseguiu compilar aquelas que foram as melhores séries de 2023. Dê-nos a sua opinião, caso já as tenha visto, ou anote as sugestões!

Succession (temporada 4)

Este foi uma das séries mais comentadas do ano, tendo o último episódio sido lançado em maio. O Financial Times destacou a temporada 4, "uma temporada final quase impecável".

Impressionantemente, pareceu menos um culminar dramático do que o clímax de décadas de procura de aprovação, auto-sabotagem e turbulência emocional que não vimos.

Disponível na HBO Max

The Bear (temporada 2)

O mote é simples, mas a série é intensa a ponto de ser uma das favoritas.

À medida que seguimos o chef Carmy Berzatto e equipa a transformar a sua sandwich joint num restaurante requintado, a série também se tornou mais ambiciosa, segura e complexa.

Disponível no Disney+

Once Upon a Time in Northern Ireland

Uma série em formato documentário que poderá agradar aos apaixonados pelo passado e pela história, por ser "uma crónica crua e angustiante de 30 anos de conflito sectário contada exclusivamente pelas pessoas que lutaram, sofreram e sobreviveram".

As imagens de edifícios bombardeados e de ruas patrulhadas por paramilitares podem parecer remotas hoje em dia, mas os testemunhos de indivíduos de todos os lados trouxeram um imediatismo arrebatador aos traumas vividos então e agora. Este foi um grande feito na produção de documentários políticos, tão hábil quanto profundo.

Disponível no BBC iPlayer (não está disponível em Portugal)

The Last of Us

Uma das séries mais marcantes do ano, mais faladas e mais aplaudidas foi esta. O Financial Times questiona se alguém diria "que uma série de sobrevivência ambientada num mundo invadido por monstros cogumelos seria um dos dramas mais tocantes do ano".

Uma história de amor sobre dois homens que sobrevivem ao surto num isolamento partilhado, é a mais bela hora de televisão dos últimos tempos.

Disponível na HBO Max

Drops of God

Um drama franco-francês no top do Financial Times.

Quando um famoso vinologista morre, a sua filha parisiense e o seu protegido de Tóquio, que estavam afastados, enfrentam uma série de intensos desafios de degustação para provarem que são os seus legítimos herdeiros [...] Drops of God também apresenta notas emocionais complexas e uma mistura inebriante de trauma, tensões familiares e auto-descoberta.

Disponível na Apple TV+

The US and the Holocaust

Descrito como um "documentário excecional", esta é "um estudo sóbrio sobre a inação e a apatia - sobre a política do isolacionismo, a cultura do excecionalismo e o antissemitismo profundamente enraizado, que levou a que fosse negada a entrada nos EUA a milhares de refugiados judeus".

A par de um levantamento abrangente, mas extraordinariamente pormenorizado, dos factos, encontram-se as histórias pessoais de um punhado de sobreviventes. Os seus testemunhos são de cortar a respiração, as imagens que os acompanham são de revirar o estômago e o tema é, uma vez mais, consternadoramente atual.

Disponível no BBC iPlayer (não está disponível em Portugal)

Fleishman is in Trouble

Para o Financial Times, 2023 foi "um ano vintage para séries sobre millennials atingidos pelo mal-estar existencial".

Passada em Manhattan, e no espaço entre a juventude e a meia-idade, seguiu um médico recém-divorciado, a sua ex-mulher e os seus melhores amigos, enquanto estes enfrentavam os compromissos do passado e olhavam para um futuro cada vez mais difícil.

Disponível no Disney+

The Gallows Pole

O Financial Times reuniu vários documentários, definindo-os como as melhores séries do ano. Esta é mais um, "um híbrido de drama histórico, thriller de assalto, conto moral e sitcom, The Gallows Pole é vagamente baseado na história verídica de uma comunidade de Yorkshire que fez fortuna a falsificar moedas".

Sequências psicadélicas ultra-estilizadas foram combinadas com uma escrita vigorosa e desempenhos naturalistas.

Disponível no BBC iPlayer (não está disponível em Portugal)

Reservation Dogs (temporadas 2 e 3)

As segunda e terceira temporadas desta série estão em destaque, pela história "sobre um grupo de adolescentes indígenas americanos apáticos era muito mais sábia e muito mais triste do que um programa" regularmente criticado como mau.

É infalivelmente eloquente sobre o luto, o desprendimento e o crescimento, mas o humor excêntrico e um profundo afeto pela comunidade estranha e calorosa da reserva abundam.

Disponível no Disney+

Poker Face

Seguindo um formato de "mistério da semana", cada episódio introduz um novo caso para ser resolvido pelo detetive amador.

A empregada de balcão Charlie Cale (Natasha Lyonne) fugiu pelas estradas solitárias da América e pelas suas cidades esquecidas, encontrando personagens curiosas e cadáveres suspeitos.