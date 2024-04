X promete “mudar tudo”: rede social está a preparar uma plataforma para as smart TV

As smart TV estão perto de receber uma nova aplicação: a X TV, uma plataforma assinada pela rede social de Elon Musk que promete "mudar tudo".

Em breve, o X oferecerá conteúdo numa nova plataforma desenhada para a televisão. A aplicação X TV disponibilizará o conteúdo da rede social de Elon Musk nas televisões dos interessados.

Em vez da rede social como a conhecemos, na TV ela funcionaria de forma mais visual, priorizando o aclamado vídeo. A ideia não passa, portanto, por projetar na televisão o conteúdo escrito disponível na rede social, mas antes focar em conteúdo de vídeo feito para ecrãs maiores.

Indo ao encontro do interesse crescente que as redes sociais têm dado ao vídeo, esta nova aplicação para smart TV ofereceria os vídeos mais recentes, mais populares e com maior interação no X na televisão.

Conforme adiantado por Linda Yaccarino, diretora-executiva do X, esta plataforma de streaming para as smart TV será baseada num algoritmo focado nas tendências, utilizará Inteligência Artificial para organizar os vídeos, oferecerá uma experiência entre smartphone-TV, e permitirá pesquisa de vídeo.

Apesar de a executiva ter revelado que a aplicação chegará à "maioria das smart TV", não especificou a sua disponibilidade.