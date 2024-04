Porque é que o iPad não tem calculadora?

É uma pergunta legítima e com uma resposta que pode, ou não, fazer sentido. Na verdade, esta ferramenta faz falta em qualquer dispositivo, até num smartwatch, por exemplo. Não ter num tablet... só uma boa história o justificará. E vamos então a ele!

O iPad tem muitas funcionalidades, mas não inclui uma aplicação de calculadora de origem. Vamos contar a razão e deixar-lhe algumas formas de resolver o problema... antes que a Apple (finalmente) resolva nativamente.

Desde que o iPad chegou, tem havido uma curiosa omissão nas aplicações que vêm pré-instaladas pela Apple. Enquanto o iPhone, o Mac, o Apple Watch e até o iPod touch incluem uma calculadora de série, nunca houve uma no iPad.

Porquê? De todas as plataformas, é provavelmente a mais adequada para a tarefa, especialmente se fosse uma do tipo científico com todas as capacidades adicionais.

Muito se tem falado, ao longo dos anos, sobre qual a razão da Apple, mais concretamente, de Steve Jobs, quem lançou o dispositivo, não ter considerado uma calculadora.

A famosa teoria de Steve Jobs

Há outra teoria que já foi algumas vezes propagada, e que em 2016 ganhou alguma relevância.

Esta história, que veio de alguém que trabalhava na Apple na altura, diz que, no período que antecedeu o lançamento da versão original do iPad, Steve Jobs chamou Scott Forstall (que estava a liderar o desenvolvimento de software para o tablet) ao seu gabinete. Jobs perguntou-lhe então onde estava a nova aplicação de calculadora concebida especificamente para o iPad. Ao que Forstall respondeu que não havia nenhuma. Estavam a planear utilizar a versão para iPhone. Jobs, que era conhecido pela sua incrível atenção ao pormenor, não ficou satisfeito com isto, pois a aplicação tinha um aspeto horrível aos seus olhos. Posteriormente, retirou a aplicação, para grande desgosto de Forstall, e esta simplesmente caiu para o fundo da pilha de coisas que tinham de ser feitas em todas as atualizações do iOS e do iPadOS desde então.

É perfeitamente possível que esta história seja apócrifa, pois é um pouco difícil de acreditar que ninguém na Apple tenha conseguido criar uma aplicação de calculadora decente na última década, mas a ausência contínua desse programa dá algum peso à ideia.

Bom, tem de haver uma justificação melhor, passaram tantos anos e a Apple teve já tempo. Mesmo que seja dito (pelos corredores da internet) que seja para deixar aos programadores de aplicações de terceiros, a vantagem de ganhar algum a desenvolver as tais alternativas. Tem de ser algo mais que isto. Seja como for, a história reinante e nunca desmentida pela Apple, é essa, apesar, calma, apesar do iPad ter uma calculadora nativa!!!

Então, como podemos utilizar a Calculadora no iPad?

Seja qual for a razão pela qual a Apple não inclui a aplicação Calculadora no iPad, o que é realmente peculiar é que a Calculadora está lá, apenas escondida. E como acedemos a ela? basta perguntar à Siri.

Perguntámos à Siri no iPad “Quanto é 10 x 12” e ela deu-nos a resposta 120. A grande surpresa, como podes ver na imagem abaixo: Obteve essa resposta a partir da Calculadora!

Assim, basta utilizar a Siri para efetuar cálculos simples no iPad. Por exemplo, pergunte:

Ei Siri, quanto é 10% de 100

Olá Siri, quanto é 15-7

Ei Siri, quanto é 28,96 dividido por 5

Outras perguntas mais complicadas podem ser encaminhadas através do Wolfram Alpha. Apesar da Siri ter respondido mesmo a perguntas com cálculos mais "rebuscados":

Assim, a aplicação Calculadora no iPad é útil para cálculos simples e não só. Poderá não dar todas as respostas ou funcionar com a facilidade de uma calculadora convencional. Então, será que poderemos instalar aplicações de terceiros?

Algumas das melhores aplicações de calculadora para iPad

Se não quiser esperar que a mítica aplicação de calculadora da Apple chegue ao iPad, existe ainda uma enorme seleção de alternativas decentes disponíveis na App Store.

Uma das nossas favoritas é a barata e alegre Calcbot 2, que faz cálculos padrão e científicos, além de conversões de unidades. A versão gratuita inclui anúncios, mas pode livrar-se deles por cerca de 2 euros.

Outras opções incluem PCalc, Calculator HD++, Calculator HD Pro Lite, entre uma grande variedade de aplicações igualmente poderosas.

Pode não haver uma aplicação Apple Calculator para o iPad, mas felizmente não faltam ofertas neste departamento por parte de outros programadores.