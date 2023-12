Veículo elétrico chinês consegue autonomia de 1044 km com uma bateria de 150 kWh

A Nio, fabricante de automóveis chinesa, terá um veículo elétrico com uma bateria de 150 kWh. Para mostrar a grande autonomia que isso irá proporcionar, o seu diretor executivo, William Li, conduziu uma versão protótipo do ET7 durante 14 horas, percorrendo 1.044 km, uma distância superior à de muitos veículos a gasolina.

O veículo elétrico da Nio estará brevemente à venda com uma bateria de 150 kWh em "estado semi-sólido" (140 kWh utilizáveis), a maior de qualquer veículo ligeiro, informou a Car News China.

O teste foi efetuado a temperaturas relativamente baixas (entre -2 e 12 ºC) e transmitido em direto. A condução foi feita principalmente em modo semi-autónomo (ou Navigate-on-Pilot+, como a Nio lhe chama), e a velocidade limitada a 90 km/h. A velocidade média foi de 83,9 km/h, com um tempo de viagem de 12,4 horas, excluindo as paragens.

A conclusão deste desafio de resistência comprova a potência da bateria de resistência ultra-longa de 150 kWh. Mais importante ainda, todos os modelos à venda podem ser atualizados de forma flexível para baterias de 150 kWh através do sistema de troca da Nio.

Afirmou Li numa publicação.

A bateria só estará disponível num contrato separado do automóvel

De facto, a bateria de 150 kWh do ET7 só estará disponível num contrato de aluguer separado do automóvel. Anteriormente, a empresa disse que a bateria sozinha custaria tanto quanto um carro inteiro (o ET5 EV de nível básico da empresa), ou cerca de 42.000 dólares.

Fabricada pela WeLion New Energy Technology, a bateria tem uma densidade de energia de célula única de 360 Wh/kg ou 260 Wh/kg para todo o conjunto (as células mais recentes da Tesla têm menos de 300 Wh/kg).

As baterias de estado semi-sólido utilizam eletrólitos de gel, argila ou resina, oferecendo uma maior densidade energética e resistência ao fogo do que as atuais. No entanto, ainda estão longe do ideal das baterias de estado sólido completas, que poderiam duplicar a densidade energética.

A Nio é uma fabricante de veículos elétricos de luxo na China que oferece veículos sem bateria, permitindo-lhe subscrever uma assinatura mensal como serviço (BAAS - Battery as a Service). Esse serviço permite-lhe também trocar a sua bateria em qualquer altura por uma maior.

