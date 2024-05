NVIDIA vê uma janela de oportunidade e planeia chips de IA para PCs já em 2025

Os novos PCs Copilot+ estão a caminho, com o Qualcomm Snapdragon X Elite no centro das atenções. Pela primeira vez, estes chips oferecem uma alternativa ao domínio da Intel e da AMD no espaço dos PC e dos computadores portáteis, mas em breve poderão ser acompanhados por um novo concorrente - a NVIDIA.

Rumores indicam que a NVIDIA está a preparar um SoC muito promissor

Incluirá um CPU com os futuros núcleos Cortex-X5 "Blackhawk" da ARM, uma GPU com arquitetura BlackWell - preparada para raytracing e IA - e memória LPDDR6.

Os rumores já existem há muito tempo, mas agora parecem estar a ganhar força e apontam para a chegada de um chip NVIDIA para PC em 2025. Este chip utilizaria a fotolitografia N3P da TSMC - outros rumores sugerem que a NVIDIA se associará à Intel e ao seu nó de 3nm em vez da TSMC - e outros rumores sugerem que a Microsoft já está a adaptar todas as funcionalidades de IA do Windows 11 para funcionar neste futuro hardware NVIDIA.

Porque é que até agora nenhum outro fabricante ofereceu chips ARM para o Windows? Tudo parece dever-se a um alegado acordo de exclusividade entre a Microsoft e a Qualcomm.

A Qualcomm foi a única a lançar chips ARM para Windows durante anos, mas até agora as suas soluções não conseguiram competir com as ofertas da Intel e da AMD - também devido ao software. É provável que isso mude finalmente com o Snapdragon X Elite.

As intenções da NVIDIA parecem claras

Segundo o The Register, o acordo, que está em vigor há anos, expira este ano, o que permitiria a outros fabricantes de chips ARM, como a NVIDIA, apresentar soluções nesta área. Até a AMD tem vindo a abrir a porta a esta possibilidade há anos, mas a Intel parece estar relutante em considerar sequer os chips ARM, descrevendo-os como "insignificantes".

Numa recente entrevista da Bloomberg com Jensen Huang, o CEO da empresa, foi-lhe perguntado sobre os seus planos para o mercado de PCs com IA. A sua resposta sugeriu que a empresa poderá ter algo para mostrar no próximo ano.

A NVIDIA não estranha o mundo dos SoC e a sua família de processadores Tegra foi a base do seu NVIDIA Shield, mas também de dezenas de smartphones e, sobretudo, da Nintendo Switch, que utiliza o Tegra X1. Espera-se que o seu sucessor, o Switch 2, também seja alimentado pelo SoC da empresa.

Os rumores tornam, por conseguinte, o futuro mercado dos PCs com IA particularmente prometedor, não devido às funcionalidades de IA propriamente ditas, mas devido a esta nova guerra de fabricantes de chips que irá, sem dúvida, oferecer mais variedade e incentivar a concorrência.

Leia também: