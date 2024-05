F1 24 com semana de lançamento intensa

A EA SPORTS encontra-se a antecipar um lançamento de F1 24 com grande pompa e circunstância. Venham saber as mais recentes novidades do jogo que traz a adrenalina e excitação do real para o virtual.

Aproxima-se um momento importante pelo qual todos os fãs de Fórmula 1 esperam e desesperam nos últimos meses: o lançamento de EA SPORTS F1 24.

E a EA SPORTS não tem tido mãos a medir no que respeita a criar expetativas em relação ao jogo. Depois do evento 'The 10 Racers' que decorreu no passado dia 22 de Maio, eis novidades fresquinhas para todos os apaixonados de Fórmula 1 e do jogo da EA SPORTS.

A Electronic Arts anunciou recentemente um evento exclusivo por tempo limitado, o Max Verstappen Challenge Career no EA SPORTS F1 24, disponível de 28 a 30 de maio com a F1 24 Champions Edition.

Este novo modo Challenge Career oferece aos jogadores a oportunidade de experimentar três episódios inspirados no atual Campeão FIA Formula One World. Os fãs podem percorrer os circuitos favoritos de Verstappen na sua máquina Oracle Red Bull Racing e, completar todos os episódios diários durante o período de acesso antecipado para desbloquear o capacete da temporada 2024 de Max Verstappen.

O Challenge Career Mode oferece uma nova abordagem para a temporada da Fórmula 1 com jogo competitivo episódico, eventos e desafios únicos. Os jogadores podem competir pelas melhores pontuações nas tabelas de classificação da comunidade e influenciar futuros conteúdos através de sondagens nas redes sociais.

Cada episódio do Challenge Career, concebido em colaboração com Max Verstappen, destaca dois dos seis circuitos favoritos de Max Verstappen. Completar ambas as corridas todos os dias desbloqueia recompensas únicas. Após o lançamento do F1 24 a 31 de Maio, os jogadores podem esperar por mais conteúdo do Challenge Career projetado em parceria com os melhores pilotos, personalidades e criadores do mundo da F1.

Podem obter mais informações sobre o Max Verstappen Challenge, aqui.

Revelados os Ratings dos pilotos de F1 24

Entretanto, também foram reveladas novidades acerca dos ratings dos pilotos de F1 24, com o lançamento da F1 24 Driver Ratings. Max Verstappen é o piloto mais credenciado, o que seria de esperar, de qualquer das formas.

Gravado durante o fim de semana de corrida do EMILIA ROMAGNA GRAND PRIX, muitos dos 20 pilotos encontraram tempo para adivinhar a sua classificação, com cada reação e emoção captada pelas câmaras. Atualizados a cada poucas corridas, os ratings dinâmicos do F1 24, uma componente importante do recurso My Team do videojogo, estas imagens foram compiladas dias antes da primeira vitória de Lando Norris e cobrem a abertura da temporada no Bahrein até o GP da China, inclusive.

Os ratings dos pilotos do novo F1® 24 em lançamento são os seguintes:

DRIVER Experience Racecraft Awareness Pace OVERALL RATING Max Verstappen 85 98 94 96 96 Fernando Alonso 99 94 81 91 92 Carlos Sainz 85 93 89 88 89 Charles Leclerc 78 91 90 89 89 Lando Norris 78 89 85 90 89 Lewis Hamilton 97 90 92 87 89 George Russell 78 87 84 88 87 Sergio Perez 91 93 79 85 87 Alex Albon 77 83 79 87 85 Oscar Piastri 62 85 81 86 84 Pierre Gasly 79 85 78 85 84 Esteban Ocon 79 83 80 83 83 Daniel Ricciardo 89 81 85 82 82 Nico Hulkenberg 85 82 85 81 82 Valtteri Bottas 88 72 97 83 81 Yuki Tsunoda 72 74 77 86 81 Kevin Magnussen 82 75 79 82 80 Lance Stroll 80 83 79 79 80 Zhou Ganyu 68 78 82 83 80 Logan Sargent 62 68 75 72 70

Os ratings de Pilotos são parte integrante do novo sistema de progressão no Modo Carreira reformulado, onde, pela primeira vez, os jogadores podem escolher jogar como um dos atuais pilotos de F1 e construir sobre as suas estatísticas existentes e reputação atual. As classificações também são fundamentais para o recurso My Team do videojogo, com os jogadores a ter a oportunidade de gerir uma equipa de F1. As decisões incluem a contratação de um companheiro de equipa da atual formação da F1, a gestão da equipa e o desenvolvimento do carro. F1 24 traz ainda uma série de outras melhorias, incluindo o novo EA SPORTS Dynamic Handling.

EA SPORTS F1 24 será lançado a 31 de Maio para Playstation 5, Xbox Series X e PC.