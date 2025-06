Demo de Hell Is Us já se encontra disponível

Hell Is Us é o próximo jogo dos estúdios franceses Rogue Fator e, foi recentemente anunciado como já tendo uma demo disponível para quem quiser experimentar. Venham saber mais sobre este titulo de ação e aventura com um ambiente mais sombrio.

Hell is Us encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios gauleses Rogue Fator e será distribuída pela NACON e acaba de receber uma demo no Steam. Mas atenção. Estará apenas disponível até 16 de junho.

Hell is Us é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa que combina combate corpo a corpo, exploração e uma história cativante. Através da sua abordagem Player-Plattering, que incentiva os jogadores a seguirem os seus instintos e não os marcadores, o título pretende regressar às raízes dos jogos de aventura. Dessa forma, o jogo incentiva a reflexão e a observação, eliminando todas as formas de assistência intrusiva.

Em Hell is Us, os jogadores assumem o papel de Rémi, um protagonista que procura encontrar as suas origens num país devastado pela guerra civil. A quase total anarquia do país esconde um segredo obscuro: o recente aparecimento de estranhas criaturas que fazem lembrar lápides e monumentos antigos da região. Armado com armas especialmente forjadas para combater estes monstros, Rémi tem de aprender a derrotá-los e a usar o seu equipamento de forma sensata.

A demo agora disponibilizada, apresenta aos jogadores o conceito de player-plattering e rejeita completamente os tradicionais minimapas, GPS e marcadores de missões, numa tentativa de os levar a redescobrir o prazer imersivo dos jogos de aventura de outrora. A demo inclui todo o primeiro capítulo do jogo, oferecendo cerca de uma hora e meia de conteúdo, e possivelmente ainda mais para os jogadores curiosos ansiosos por descobrir alguns dos muitos segredos do jogo.

Hell is Us será lançado a 4 de setembro de 2025 na PlayStation 5, Xbox Series X e PC.