Spotify: qualidade HiFi finalmente à vista. Mas vai ter de pagar um extra

Há uma "guerra" curiosa entre o Spotify e o Apple Music para ver quem serve mais e melhor os utilizadores. Embora o da Apple tenha mais qualidade, a vantagem tem caído claramente para o lado do serviço de streaming de música sueco. No entanto, depois de anos a prometer a opção de qualidade de áudio sem perdas, o HiFi finalmente vai chegar ao Spotify. Terá é de pagar mais por ele!

Finalmente está a caminho o Spotify HiFi

No início de 2021, no evento Stream On, o Spotify apresentou a sua intenção de lançar o Spotify HiFi. Basicamente tratava-se de responder à Apple, que havia anunciado o áudio de alta fidelidade. Promessa que viria a cumprir em maio de 2021. A partir dessa data, o Apple Music passou a servir conteúdos áudio espacial com Dolby Atmos, levando o recurso de áudio Lossless a todo o catálogo.

O Spotify até hoje não conseguiu acompanhar. Promessas atrás de promessas foram empurrando o recursos para mais tarde. Agora, segundo a Bloomberg, o serviço de streaming de música sueco está finalmente quase pronto para competir.

A empresa está a preparar um novo nível de subscrição de gama alta que incluirá a transmissão de áudio sem perdas - "HiFi". Ao contrário do Apple Music, no entanto, terá de atualizar o seu plano para um nível superior e pagar mais para o obter.

Segundo a Bloomberg, este novo tarifário será lançado este ano em alguns mercados.

Pagar para ter mais qualidade

Este tipo de tarifário poderá não fazer sentido, até porque os seus concorrentes mais diretos já oferecem o serviço sem perdas com preços vantajosos. A Apple e a Amazon oferecem atualmente o serviço sem perdas sem o aumento do valor da subscrição. Portanto, foi um incremento gratuito para o consumidor.

O preço do novo nível superior ainda não é conhecido. Este plano está a ser referido como "Supremium" dentro da empresa, de acordo com o relatório.

Para referência, o Spotify Premium individual custa atualmente 6.99 EUR por mês, em Portugal. Isso é um pouco mais barato do que o Apple Music, que aumentou os seus preços para 7,49 € mês, no final do ano passado. Na altura, a Apple apontou o "aumento dos custos de licenciamento" como explicação para o aumento dos planos.

Os executivos do Spotify têm vindo a sugerir que os seus preços poderão aumentar para o mesmo nível, embora nada tenha sido confirmado.

O Spotify é, sem dúvida, o serviço de streaming de música mais popular em todo o mundo, com centenas de milhões de subscritores pagos e utilizadores do nível gratuito suportado por anúncios.

O Apple Music é o segundo serviço mais popular, com cerca de 80 milhões de subscritores pagantes. Conforme temos referido, com a chegada do iOS 17, o Apple Music vai ficar ainda melhor, com listas de reprodução partilhadas e colaborativas, uma opção de reprodução cruzada de músicas e uma interface Ouvir agora redesenhada com capas de álbuns animadas e totalmente integradas.