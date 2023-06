GEEETECH ALKAID LCD – a impressora 3D ideal para iniciantes na impressão a resina

As impressoras 3D de filamento são as mais populares e acessíveis, mas as soluções a resina estão a ganhar cada vez mais terreno neste segmento. Para quem se está a iniciar ou pretende conhecer um pouco melhor como funciona o processo de impressão, a GEEETECH ALKAID LCD pode ser a melhor solução, já que tem um preço inferior a 100 €.

A técnica de impressão DLP (digital light projector) tem como base o princípio da estereolitografia, que não é mais que o endurecimento controlado de material líquido (resina) desencadeado pela incidência de luz. Para que tal aconteça, a luz passa por um LCD de alta resolução cuja imagem corresponde a cada uma das camadas que compõem o objeto a imprimir.

Esta técnica de impressão 3D permite não só resultados com muito maior detalhe e precisão, como também uma rapidez muito interessante, comparando com a técnica de estereolitografia a laser.

A GEEETECH ALKAID LCD é uma das máquinas de impressão 3D a resina a mais baixo preço da atualidade, com grande qualidade nos resultados finais.

A área de impressão é de 82 x 130 x 190 mm, o que acaba por ser uma opção ideal para iniciantes ou simplesmente, para quem tem como projeto construir peças mais pequenas.

A GEEETECH ALKAID LCD vem equipada com um LCD (para impressão) com 2K de resolução (1620 x 2650 px), possibilitando uma precisão ao nível do mícron. Dessa forma, consegue atingir uma precisão entre 0,01 a 0,05 mm (altura da camada). A precisão nos eixos XY é de 0,051mm, tamanho esse diretamente relacionado com a resolução do LCD. É capaz de imprimir a uma velocidade de 30mm por hora.

Para secagem da resina, tem uma fonte de luz UV uniforme (405nm) e reproduz um efeito de anti-aliasing de 4x ou 8x, reproduzindo assim contornos mais suaves.

A impressora 3D GEEETECH ALKAID LCD está disponível por apenas 92,92€ (IVA incluído), um preço imbatível neste tipo de impressoras. O envio está disponível a partir de armazém europeu, com um custo de 8,60€, com entrega rápida e não sujeito a custos adicionais na entrega.

GEEETECH ALKAID LCD