Sistema de localização da Apple ajudou os bombeiros a encontrar vítima de acidente

A Apple tem nos seus dispositivos, entre eles o iPhone e Apple Watch, um sistema de localização que permite encontrar o equipamento quando perdido ou roubado. Por trás desta tecnologia está a Rede Encontrar (Find My). Acrescentando ainda mais tecnologia, este ano, na linha iPhone 14 e Apple Watch, os utilizadores, se sofrerem um acidente de carro, o sistema alerta os meios de socorro. A cereja em cima do bolo é o inovador sistema de pedido de emergência via satélite. Tudo isto salva vidas e há mais um exemplo.

Uma mulher, depois de sair de casa de familiares, sofreu um grave acidente e mais tarde foi localizada graças ao sistema de localização da Apple.

Mulher foi resgata após a Rede Encontrar denunciar a localização do carro

A Apple introduziu muitas novas características de segurança este ano, tais como SOS de emergência por satélite e também Deteção de acidentes. Contudo, mesmo sem estas características disponíveis no seu iPhone, uma mulher na quarta-feira foi resgatada pelos bombeiros numa ravina após o carro ter sofrido um despiste e a mulher ter sofrido um grave acidente, ficando presa dentro do veículo e inconsciente.

A notícia vem do Corpo de Bombeiros do Condado de San Bernardino, que partilhou o relatório na página oficial no Facebook. Segundo a SBCoFD, os bombeiros foram enviados para uma alegada colisão de trânsito na auto-estrada 18 na cidade de San Bernardino. Lá, encontraram um veículo destruído e caído numa ravina.

Os bombeiros referem que a vítima provavelmente passou a noite no veículo acidentado depois de deixar uma reunião familiar. Uma vez que a mulher estava desaparecida e ninguém a podia contactar, os membros da família verificaram a sua localização que o iPhone difunde através da Rede Encontrar (Find My). Este sistema, como referido já anteriormente, permite aos utilizadores partilhar a sua localização atual com amigos e familiares.

A família depois de receber a localização do iPhone da vítima ligou para o 911 (o nosso 112), que rapidamente encaminhou os bombeiros para o local indicado no sistema da Apple. Como o veículo estava a cerca de 200 metros da auto-estrada e a vítima tinha ferimentos graves, os bombeiros tiveram de utilizar equipamento especializado de Busca e Salvamento Urbano (USAR).

A vítima foi então levada para um centro de trauma local e está agora sob cuidados.

SOS de Emergência via Satélite do iPhone 14 salvou a vida de duas pessoas

Em meados do mês de dezembro, em Crescenta Valley, foi recebido um alerta dos centros de emergência da Apple, notificando as autoridades sobre um acidente na Floresta Nacional de Angeles. Um carro despenhou-se na ravina ficando preso a mais de 90 metros da estrada.

Uma das ocupantes do carro conseguiu sair e, na ausência de sinal de rede móvel para alertar as autoridades, recorreu então ao serviço SOS por satélite, por mensagem de texto, tendo sido posteriormente acionadas as autoridades.

Para o resgate foi acionado um helicóptero que acabou por retirar as duas vítimas do acidente e levá-las para um hospital local. Este é mais um dos casos que chega à imprensa e que revela a eficácia do sistema.