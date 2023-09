Depois de vários anos afastada dos principais palcos do mercado de smartphones, a Huawei renasce e a preparar-se para trazer grandes novidades. Com novos equipamentos lançados, este poderá ser o primeiro passo para preparar o regresso da Huawei ao mercado internacional dos smartphones.

Após anos a dominar o mercado de smartphones, a par com as principais marcas de smartphones, a Huawei acabou regalada para segundo plano, por culpa dos EUA. Ao ter acesso limitado a muita tecnologia, acabou por ficar impedida de conseguir criar propostas apelativas.

Com os novos modelos apresentados, o Huawei Mate 60 e Mate X5, a marca acabou por estrear uma novidade importante. O SoC Kirin 9000S é a sua primeira proposta com acesso ao 5G, algo que estava bloqueado. Assim, fica aberto o acesso ao que de mais recente existe, fruto da parceria com a SMIC.

A grande novidade agora é a possibilidade de a Huawei alargar a sua presença nos mercados internacionais. Apesar de nunca os ter formalmente abandonado, fontes próximas da empresa revelam que estes modelos podem reforçar as propostas, agora que há novamente acesso a tecnologias que eram pedidas pelos consumidores.

Também a confirmar a nova posição da Huawei está uma informação associada às linhas de produção dos novos smartphones. A marca aumentou a sua previsão de produção anual e passou de 30 milhões em janeiro para 38 milhões agora. Entre eles, apenas 20 milhões de unidades foram colocadas no mercado até o momento.

Mais importante é que as unidades do Mate 60 Pro representam 6 milhões ou um terço dos pedidos restantes. Esses números surgem agora de analista ligados ais marcados. Outras fontes confirmaram que a Huaei já lançou um plano abrangente para regressar ao mercado global de smartphones.

Estas são informações relevantes e mostram mais uma vez a resiliência da Huawei neste campo. A marca parece conseguir manter-se ativa e a preparar novidades importantes que a vão elevar novamente a marca para patamares mais elevados.