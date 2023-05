A Xiaomi coloca nos seus smartphones muitas funções que o Android não traz nativamente. Estas procuram melhorar a sua utilização e ajudar os utilizadores em momentos chave. Uma delas consegue proteger os utilizadores quando conduzem, de forma silenciosa, mas muito efetiva.

Todos sabem que não devem usar o smartphone enquanto conduzem pelo perigo que isso representa. Mesmo com esta ideia difundida de forma exaustiva, muitos não resistem a olhar para o equipamento quando este apresenta uma notificação ou chega uma simples chamada.

A Xiaomi quer ajudar neste ponto e tem as ferramentas certas e as funcionalidades necessárias para o impedir. É uma funcionalidade silenciosa, mas que funciona sempre que o utilizador necessita desta segurança, sendo ativada de forma simples e automática pelo próprio smartphone.

Esta é uma opção que está nas definições da maioria dos smartphones da Xiaomi e que é facilmente ativada pelo utilizador. Não precisa de ser ativada, bastando que seja ligada uma vez para que depois o sistema trate de tudo quando a sua função é necessária para o utilizador ao conduzir.

Abram então a app Definições e depois escolham a opção Segurança e emergência. Aqui dentro, no final, vão encontrar uma nova opção, chamada Silencie as notificações durante a condução, que devem abrir. Por fim, encontram o interruptor com o mesmo nome, que deve ser ligado.

Desse momento em diante, o smartphone Xiaomi irá detetar se está num carro e em viagem. Nesse momento vai ativar automaticamente a opção Não incomodar e assim o utilizador não receberá qualquer notificação, quer das apps, quer de mensagens ou chamadas.

É desta forma que estes estímulos não vão ser apresentados ao utilizador quando está a conduzir. É uma forma simples e segura de garantir a proteção dos utilizadores quando estes estão na estrada e não podem ou devem usar o smartphone Xiaomi ou de qualquer outra marca.