É o menor robô humanoide do mundo e não é maior que uma caneta

Existem robôs de todos os tipos, até porque estamos a atravessar uma espécie de revolução industrial... só que virada para o desenvolvimento da robótica com ampla implementação da Inteligência Artificial. Já existem robôs em fábricas e empresas que funcionam de forma autónoma sem qualquer problema. Dos grandes até aos pequeno, hoje mostramos o mais pequeno humanoide do mundo, criado por crianças e adolescentes.

O robô mais pequeno do mundo

Um grupo de estudantes da Diocesan Boys' School, em Hong Kong, criou o que se crê ser o robô humanoide mais pequeno do mundo, com apenas 141 milímetros de altura, aproximadamente a mesma altura de uma caneta esferográfica que usamos no nosso dia a dia. Este facto foi certificado pelo Guinness World Record. Sob o nome de DBS Robotics, Isaac, Aaron, Justin e Ngo-Hei, quatro jovens de diferentes níveis de escolaridade (desde a primeira classe, que tem 6 anos, até ao décimo segundo ano, com 17 anos) da ilha pertencente à China.

Este pequeno robô destaca-se não só pelo seu tamanho, mas também pela sua funcionalidade, pois é capaz de dançar, jogar futebol e simular movimentos de kung-fu, o que o torna muito divertido e funcional. De facto, é no seu pequeno tamanho que reside o seu sucesso, pois as possibilidades que oferece são enormes, especialmente em termos de acessibilidade e educação.

Não é um robô super avançado como o Figure-01 que aprende observando o que os outros fazem, mas tem algumas funcionalidades interessantes para introduzir a robótica.

A possibilidade de este robô ser comercializado no futuro é bastante elevada, dado o seu baixo custo de produção, pelo que poderá ter um desempenho muito interessante. Concebido para ser programável e recarregável, o objetivo é que este robô funcione como uma plataforma educativa, à semelhança das placas Arduino e de outros pequenos robôs que serviram para introduzir os jovens no mundo da programação e da robótica no passado.

Além disso, este projeto tem um enfoque social, uma vez que procura ser acessível a pessoas com recursos limitados, promovendo o interesse e a aprendizagem da robótica entre aqueles que, de outra forma, poderiam não ter acesso a estes recursos.

Crianças, robótica e IA... tudo para ser um sucesso

Assim, esta abordagem abre a porta à educação tecnológica para aqueles que, de outra forma, poderiam enfrentar barreiras.

A robótica tem sido, desde há anos, uma forma de quebrar estas barreiras em todo o mundo. Pese o facto de muitos componentes para os robôs mais avançados serem muitas vezes caros, existem muitos cursos para crianças sobre robótica e programação destes pequenos seres que em breve serão uma parte fundamental da sociedade. De facto, até o MIT oferece cursos deste tipo.

Resumidamente, o recorde está assente nestes pontos: