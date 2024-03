Urnas já abriram! Tudo o que precisa de saber para ir votar

Hoje é dia de ir votar! As urnas estão abertas entre a 8:00 e as 19:00 em Portugal Continental e na Madeira. Nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Portugal Continental. Saiba onde deve votar.

Onde votar para nas Legislativas de 2024

A informação sobre si, enquanto eleitor, pode ser obtida através da Internet no Portal do Eleitor ou enviando simplesmente uma SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).

Tal como referido, também pode obter a informação via Portal do Eleitor. Nota: No preenchimento dos caracteres apresentados, deve apenas indicar os destacados

Depois de introduzir os dados, basta carregar em pesquisar para obter a informação sobre o posto de recenseamento e a freguesia/distrito consular.

Como posso saber o meu número de eleitor?

O número de eleitor foi abolido. Para votar, basta que indique o seu nome ao presidente da mesa e entregue o documento de identificação civil, se o tiver.

Como posso saber o nome dos cidadãos que fazem parte das mesas de voto?

No dia da eleição, à porta do edifício onde funcionar a assembleia de voto.

Documentos necessários para votar

É conveniente que leve o documento de identificação civil ou qualquer outro documento oficial que contenha a sua fotografia atualizada (Passaporte ou Carta de Condução, etc.).

Não tenho documento de identificação. Posso votar?

Sim. Pode usar qualquer outro documento oficial que contenha fotografia atualizada ou recorrer a dois eleitores que atestem, sob compromisso de honra, a sua identidade ou ainda ser reconhecido unanimemente pela mesa. Nestes casos, é conveniente que procure o seu número de identificação nos serviços da Junta de Freguesia.

Posso votar com a minha caneta?

Nada o impede. No entanto, para proteção do segredo de voto é adequado que seja utilizada a esferográfica à disposição dos eleitores nas câmaras de voto.

Se me enganar a pôr a cruz no boletim o que devo fazer?

Assinale, se quiser, todos os quadrados para «esconder» a sua opção, peça outro boletim de voto ao presidente da mesa e devolva-lhe o primeiro. Ele deve escrever “Inutilizado”, rubricá-lo e conservá-lo em separado.

A polícia pode estar presente nas assembleias de voto?

Não. Porém, o presidente da mesa pode requisitar a presença de forças de segurança pelo tempo necessário, interrompendo a votação, em caso de tumulto ou de desobediência às suas ordens.

Posso revelar o meu sentido de voto?

Ninguém pode ser, sob qualquer pretexto, obrigado a revelar o sentido do seu voto nem ser perguntado sobre ele por qualquer autoridade.

Quem tem prioridade nas filas para votar?