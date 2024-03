Files da Google agora ajuda a digitalizar os seus documentos rapidamente no Android

O Android é cada vez mais um sistema completo graças a ferramamentas da Google como o Files. Esta pequena app tem melhorado de forma rápida e recebido novas funcionalidades, tornando-se cada vez mais completa. Agora, o Files da Google passa a poder digitalizar documentos, para assim ser algo simples e rápido no Android.

Files da Google volta a receber novidades

Tendo começado como um simples gestor de ficheiros, o Files tem melhorado a olhos vistos nos últimos meses. Esta app é já uma das principais ferramentas do Android e a cada nova versão recebe melhorias significativas, quer a nível de funcionalidades, quer de desempenho.

A mais recente novidade do Files permite ao utilizador gerir os seus documentos em papel, convertendo-os para um formato digital. Depois desse passo, estes podem ser armazenados, catalogados ou simplesmente guardados para a posteridade, devidamente marcados.

Esta novidade é similar ao que temos já no Google drive, mas com uma diferença bem grande. Esta deixa de depender desse serviço da Google e passa assim a poder ser usado por qualquer utilizador, mesmo que use outros serviços cloud para armazenado estes documentos que vai digitalizar.

Simples digitalizar os documentos no Android

Esta nova opção está bem visível na interface do Files, na mais recente versão. O botão digitalizar está na zona inferior e bastará carregar ali para abrir a câmara e a interface de apoio aos utilizadores. De resto, só precisam de apontar a câmara do Files para o documento.

Esta captura pode ser manual ou automática, dependendo aqui do documento ser detetado. De resto, e após a imagem ser digitalizada, existe a possibilidade de ser editada. Para isso existe uma barra de ferramentas repleta de opções que podem usar.

Esta é uma novidade interessante e que mostra que o Files está cada vez melhor. A Google continua a apostar em trazer para este muitas das suas ferramentas e tornar esta proposta mais completa e mais funcional. Para os utilizadores, esta novidade significa que podem agora digitalizar os seus documentos rapidamente no Android.