O Windows 11 e o Ubuntu estão no topo da lista dos utilizadores, para serem aplicados em muitos cenários distintos. Com o sistema Linux a ter cada vez mais capacidades, é natural que possa também ser usado para jogos.

Uma comparação agora apresentada, veio mostrar que o sistema da Microsoft bate a proposta da Canonical, com o Linux 6.2. Temos mais uma vez o Windows 11 a dominar o Ubuntu, agora na área dos jogos, em especial se estiver uma GPU AMD presente.

Esta pode ser uma comparação pouco lógica, mas a verdade é que muitos utilizadores procuram o melhor sistema para terem as suas plataformas e em especial os seus jogos. As diferenças entre os sistemas são cada vez menores, mas ainda assim existem diferenças interessantes e que podem ser exploradas.

O conhecido site Phoronix veio novamente comparar e mostrar os resultados das diferenças entre o Windows 11 e o Ubuntu, desta vez com o Kernel Linux 6.2. Um dos elementos mais importantes nesta comparação foram as GPUs da AMD, em especial as gráficas Radeon RX 6800 XT e Radeon RX 7900 XTX

Os resultados, sempre focados nos jogos, apontam para melhor desempenho do Windows 11, tendo o sistema da Microsoft batido o Ubuntu em cerca de 11,1% com a Radeon RX 6800 XT. Nos testes realizados com a Radeon RX 7900 XTX a diferença foi menor, ficando-se pelos 6,27%.

No restante hardware, os testes usaram a mesma plataforma para ambos os sistemas e até para ambas as placas da AMD. Aqui contaram com um CPU Intel Core i9-13900K, 32GB de RAM DDR5-6000 CL36 e um SSD Solidigm P44 Pro 2TB PCIe 4.0. Em termos de sistemas, foi usado o Windows 11 Pro 22621 e o Ubuntu 22.10 (Linux kernel version 6.2-rc1).

No campo do software, os testes usados para comparar o Widows 11 e o Ubuntu no campo dos jogos contaram com ferramentas e propostas bem conhecidas. Assim, a lista é extensa e pode ser vista abaixo:

Hitman 3

Left 4 Dead 2

Portal 2

Quake II RTX

Strange Brigade

X-Plane 12

GravityMark 1.72

Unigine Heaven 4.0

Apesar de não ter dominado de forma completa, fica claro que o Windows 11 bate o Ubuntu com o Linux 6.2. Há ainda trabalho a ser realizado pela AMD no campo dos drivers, mas a base mais importante está já presente. Este teste vem também confirmar naturalmente uma realidade cada vez mais vista, em que o sistema da Microsoft está acima do que o Linux e as suas distribuições oferecem.