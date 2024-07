Microsoft prepara atualizações mais pequenas e mais rápidas do Windows 11

As atualizações do Windows nem sempre são bem recebidas e são muitas vezes fonte de problemas. A Microsoft trabalha para mudar este cenário e tem por vezes algumas melhorias tornadas realidade. A mais recente promete mudar as coisas, com “atualizações cumulativas de pontos de verificação”, que prometem acelerar consideravelmente o processo no Windows 11.

Microsoft prepara atualizações mais pequenas

A versão 24H2 do Windows 11 já está disponível no programa Windows Insider há algum tempo, mas está previsto um lançamento principal algures no final deste ano. A Microsoft afirma que, como parte desta atualização, introduzirá funcionalidades de atualização e melhorias de segurança via pacotes de download incrementais menores e que contêm apenas as alterações desde a atualização anterior.

Essencialmente, até agora as atualizações do Windows tendiam a crescer, com um pacote de download que contém ficheiros que talvez não necessite necessariamente. Desde que tenha atualizado gradualmente o seu sistema, a partir do lançamento do 24H2 só terá de descarregar e instalar atualizações exatamente com o que é necessário, em vez de toda a informação adicional.

A Microsoft afirma ainda que pode lançar atualizações cumulativas como pontos de verificação, e não apenas atualizações de funcionalidades e correções de segurança. Repetir este processo várias vezes geraria vários pontos de verificação que podem ser fundidos na pilha de serviços para descarregar e instalar apenas o conteúdo em falta num dispositivo específico.

Vão ser mais rápidas de instalar no Windows 11

Os utilizadores que gerem atualizações através do Windows Update, Windows Update for Business, Windows Autopatch ou Windows Server Update Services não terão de realizar qualquer ação para receber os benefícios. Se o seu sistema estiver configurado para atualizar regularmente e tiver sido atualizado, as atualizações a partir desse ponto deverão ser significativamente menores e mais rápidas de instalar.

Isto não é apenas melhor para os utilizadores do Windows, mas também para a própria Microsoft. Embora o Windows 11 não tenha sido esperado pela Microsoft, a documentação divulgada mostrava que, em outubro do ano passado, estava em utilização em mais de 400 milhões de dispositivos. Muitas máquinas descarregam pacotes de atualização consideráveis, pelo que tudo o que possa reduzir o tamanho dos ficheiros também deve aliviará a pressão nos servidores de atualização da Microsoft.

Ainda não se sabe quanto tempo isto poupa numa instalação de atualização média, embora o efeito deva ser significativo. Também os utilizadores que tÊm pouco espaço de armazenamento ou ligações lentas à Internet vão certamente agradecer esta mudança da Microsoft para o Windows 11.