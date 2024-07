Forex: Ministério Público faz acusação por burla de 4 milhões de euros

O Ministério Público deduziu acusação pública, para julgamento em tribunal coletivo, contra dois arguidos, uma pessoa singular e uma sociedade comercial, pela prática do crime de burla qualificada.

Esquema fraudulento com indicações fictícias de movimentações nos mercados Forex

De acordo com a acusação, o primeiro arguido criou um esquema ardiloso de angariação de clientes e, fornecendo indicações fictícias de movimentações nos mercados Forex, levava esses mesmos clientes a investir segundo as suas orientações e com uso do seu ID de Afiliado.

O arguido criou diversas páginas e contas web com aparência real, dando, assim, uma imagem de fidedignidade à sua atividade e logrando convencer milhares de pessoas a investirem em mercados Forex. Destes investimentos recebeu comissões no valor de € 2.885.147,22.

O arguido e a sociedade arguida nunca tiveram licença emitida pela CMVM para atuar enquanto mediadores financeiros e, no entanto, apresentavam-se como tal e faziam crer a todos os clientes que estes obteriam lucros certos, fruto de conhecimentos aprofundados em mercados Forex, conhecimentos que, na realidade, não existiam. Ao todo, as vítimas tiveram prejuízos no valor de € 4.000.000,00.

O Ministério Público promoveu a perda a favor do Estado dos saldos bancários apreendidos, bem como das vantagens do crime.

A investigação foi dirigida pelo DIAP Regional de Évora, com coadjuvação da Policia Judiciária – Diretoria do Sul.

Decorre ainda o prazo para eventual abertura de instrução que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento.