Os planos de Elon Musk para o Twitter implicam que a rede social volte aos lucros de forma rápida. Esta tem de garantir de forma independente todo o dinheiro para funcionar e para garantir que pode crescer.

Os passos para isso têm sido dados, mesmo que não sejam sempre do agrado de todos os utilizadores. A mais recente informação dá agora conta de que mais um passo estará para ser dado, com o Twitter a preparar-se para ser também uma plataforma de pagamentos, para competir com propostas como o Apple Pay ou o PayPal.

Elon Musk tem procurado encontrar formas de gerar a receita necessária para o Twitter poder crescer. A sua compra e muitas das ações seguintes deixaram os utilizadores pouco satisfeitos e céticos no que toca ao futuro desta rede social.

Agora tudo parece apontar para uma nova linha de desenvolvimentos, com uma nova posição para esta rede social. O Twitter tem estado a tratar dos procedimentos e das licenças necessárias para se tornar uma plataforma de pagamentos, pelo menos nos EUA.

Musk disse que quer que o Twitter ofereça serviços fintech, como transações ponto a ponto, contas poupança e cartões de débito, como parte de um plano maior para lançar uma “app de tudo” que incorpore mensagens, pagamentos e comércio. Em 1999, Musk cofundou a X.com, um dos primeiros bancos online, que mais tarde se tornou parte do gigante de pagamentos PayPal.

Embora esta nova plataforma de pagamento do Twitter vá funcionar primeiro com moedas e métodos de pagamento normais, a empresa prevê adicionar posteriormente o suporte para criptomoedas. Além disso, quer também permitir que o dinheiro possa ser transferido entre utilizadores.

Para além de estar a preparar toda a parte regulamentar para assumir esta nova posição, o Twitter tem estado também a preparar as infraestruturas necessárias dentro da sua rede. É com esta mudança que a rede social vai conseguir albergar este novo serviço.

Este é um passo importante e que poderá mudar o Twitter e dar-lhe uma nova faceta. Tem ainda muito que ser tratados para poder ser uma realidade, com uma parte importante a ficar nas autoridades. Este terá de ser certamente escrutinado e avaliado, para poder seguir.

A ideia de dar ao Twitter uma vertente financeira não é nova. Elon Musk já no passado tinha apresentado esta ideia e reforçado que poderia ser uma das formas de colocar a rede social novamente no caminho dos lucros e a da necessária folga financeira. O novo dono quer torná-la uma app para tudo e esta nova vertente encaixa nesta ideia.